نادي أمانة بغداد يُطالب اتحاد الكرة بتطبيق معايير الآسيوي بشفافية ومصداقية

شفق نيوز/ طالبت الهيئةُ الإداريّة لنادي أمانةِ بغداد الرياضيّ اتحادَ كرة القدم بضرورةِ تطبيقِ معايير الاتحادِ الآسيوي بما يخصُّ لائحةَ المُسابقة للموسمِ الجديد، خصوصاً بعد ردّ الكتابِ الأخير الذي ينصُّ على تطبيقِ قرار لجنةِ التراخيص للأنديةِ المُرخصة ومشاركتها في الموسمِ الجديد.

وفي بيان ورد وكالة شفق نيوز؛ ذكرت الهيئةُ الإداريّة للنادي أنها "تتابع المُستجداتَ كافة التي حصلت اليوم السبت، وهو ما يجعلُ اتحادَ الكرة مُطالباً بتوضيحِ الحقائق كافة بخُصوصِ ما يحدث خلفَ الكواليس بشأنِ الأنديةِ المُرخصة، وإن نادينا هو الأحقُ والأجدرُ من جميع النواحي القانونيّة بأن يكون بديلاً لأي نادٍ يتمّ إبعاده بسببِ عدمِ منح الرخصة".

وأكدت: "لن نتراجعَ ونتنازلَ عن حقِ نادينا، بعد أن تمَّ التلاعبُ بنظامِ اللائحة في وقتٍ مبكرٍ، وإجبارنا على خوضِ مُباراةِ البلي اوف رغم أننا لسنا طرفاً وفق لائحةِ مُسابقةِ الدوري، في خرقٍ قانونيّ كبيرٍ، ولكن وعودَ الاتحاد والإصرار على خوضِ المباراة من قبل اتحاد الكرة لكون الموسم المقبل سيطبق لائحةَ التراخيص للأندية المُرخصة هو ما جعلنا نوافقُ على اللعب".

وأشار البيان إلى أن النادي "سلك طرقَ المحاكم الداخليّة بخُصوصِ الأندية التي منحت لهم رخصة المشاركة في المُمتاز، بانتظار الأيامِ المُقبلة وما سينتجُ عن نتائج الشكوى المُقدمة، وإننا نحتفظُ بالوثائق والفيديوهات كافة التي تُدين اتحادَ الكُرةِ بخُصوص نظامِ التراخيص وما حدثَ من تمييزٍ لأنديةٍ على حسابِ أنديةٍ أخرى".