نادي أمانة بغداد ينهي عقده مع المدرب جمال علي بالتراضي

شفق نيوز/ قررت الهيأة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي اليوم الجمعة، إنهاء التعاقد مع المدرب جمال علي بالتراضي عقب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق مؤخرا في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس النادي فلاح مندب المسعودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماعاً ودياً عقد مع المدرب الخلوق جمال علي تم من خلاله إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

وبين المسعودي ان "ادارة النادي قدمت شكرها وتقديرها للمدرب القدير جمال علي لما قدمه من جهد خلال مدة قيادته للفريق متمنيا له النجاح والتوفيق في محطاته التدريبية الجديدة".

وأشار إلى أن "ادارة النادي أسندت مهمة قيادة دفة الفريق إلى مساعد المدرب وسام طالب".