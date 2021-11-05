سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نادي أمانة بغداد ينهي عقده مع المدرب جمال علي بالتراضي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-05T16:50:33+0000
نادي أمانة بغداد ينهي عقده مع المدرب جمال علي بالتراضي

شفق نيوز/ قررت الهيأة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي اليوم الجمعة، إنهاء التعاقد مع المدرب جمال علي بالتراضي عقب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق مؤخرا في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس النادي فلاح مندب المسعودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماعاً ودياً عقد مع المدرب الخلوق جمال علي تم من خلاله إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

وبين المسعودي ان "ادارة النادي قدمت شكرها وتقديرها للمدرب القدير جمال علي لما قدمه من جهد خلال مدة قيادته للفريق متمنيا له النجاح والتوفيق في محطاته التدريبية الجديدة". 

وأشار إلى أن "ادارة النادي أسندت مهمة قيادة دفة الفريق إلى مساعد المدرب وسام طالب".

related

تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-28 13:30:14
تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

Date: 2020-12-03 10:29:01
حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

أربع مواجهات في الجولة الـ25 واوزبكستان توقف الدوري العراقي الممتاز

Date: 2021-03-21 07:34:53
أربع مواجهات في الجولة الـ25 واوزبكستان توقف الدوري العراقي الممتاز

دوري الكرة الممتاز.. تعادلان سلبي وإيجابي ضمن منافسات الجولة الـ16

Date: 2021-01-30 14:39:25
دوري الكرة الممتاز.. تعادلان سلبي وإيجابي ضمن منافسات الجولة الـ16

الدوري الممتاز.. الزوراء يخطف ثلاث نقط من الكهرباء

Date: 2021-10-25 18:48:14
الدوري الممتاز.. الزوراء يخطف ثلاث نقط من الكهرباء

الدوري العراقي.. مباراتان اليوم في انطلاق الجولة 36 وغداً اربع مواجهات

Date: 2021-07-08 09:02:28
الدوري العراقي.. مباراتان اليوم في انطلاق الجولة 36 وغداً اربع مواجهات

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

ديربي بغداد.. الزوراء يهدر الفرص ويرضى بالتعادل مع الطلبة

Date: 2021-03-04 15:23:07
ديربي بغداد.. الزوراء يهدر الفرص ويرضى بالتعادل مع الطلبة