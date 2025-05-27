نادي أمانة بغداد يكشف أسباب مقاطعته لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ كشف نادي أمانة بغداد الرياضي، يوم الثلاثاء، سبب عدم حضوره لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم الذي عقد أمس الاثنين وأول أمس الأحد.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدم حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، يعود إلى اعتراض النادي على عدم إدراج فقرة التصويت على مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضمن جدول أعمال الاجتماع".

وأضاف أن "عدم الإدراج للفقرة جاء بالرغم من أنه كان من ضمن المقترحات التي طرحت خلال اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي بتاريخ 19/ نيسان الماضي، وتم إدراجها من قبل اللجنة المشرفة على التعديلات".

وذكر أن "نادي أمانة بغداد كان يأمل أن يتم تأجيل موعد الاجتماع إلى ما بعد مباراتي المنتخب الوطني العراقي، وذلك حرصاً منه على توفير أجواء رياضية مستقرة وإيجابية قبل هاتين المواجهتين المهمتين، بما يخدم المصلحة العليا للكرة العراقية".

وأكد البيان أن "النادي لديه ايضاً ملاحظات جوهرية على أداء بعض اللجان العاملة ضمن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ويأمل أن تتم مراجعة آليات عمل هذه اللجان بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، لما فيه مصلحة تطوير الكرة العراقية".

وأكد نادي أمانة بغداد، بحسب البيان، أنه سيكون "أول الحاضرين في الاجتماع المقبل في حال تم إدراج الفقرة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضمن جدول الأعمال"، مؤكداً على موقفه "المبدئي والحرص على المساهمة الفاعلة في تطوير المنظومة الكروية، وبقرار ذاتي خالص دون أي تدخل من أي طرف، وهو ما نؤكد رفضنا القاطع له".