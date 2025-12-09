نادي كوري يخطط لخطف ثنائي أردني من الدوري العراقي

شفق نيوز- بغداد

يخطط نادي أولسان هيونداي، أحد أبرز أندية الدوري الكوري الجنوبي، لخطف لاعبين أردنيين من الدوري العراقي، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام كورية.

وأفادت تقارير إعلامية كورية، بأن النادي بدأ مفاوضات جادّة مع لاعب نادي الزوراء نزار الرشدان، ولاعب نادي الكرمة علي علوان، تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً التقارير ذاتها، فأن اهتمام النادي الكوري جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبان في دوري نجوم العراق، إضافة إلى الأداء اللافت مع المنتخب الأردني في البطولة العربية الجارية حالياً في قطر، حيث برز الثنائي بشكل كبير ضمن القائمة الأردنية ولفت الأنظار في أكثر من مباراة.

ويسعى أولسان هيونداي إلى تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين من الشرق الأوسط، حيث يتصدر الرشدان وعلوان قائمة اهتمامات النادي بعد متابعة دقيقة لمستواهما خلال الأشهر الماضية.

كما ينوي النادي الكوري توجيه دعوة رسمية للاعبين قريباً، على أن يتم استكمال الإجراءات التعاقدية بعد الاتفاق المالي النهائي وإنهاء ارتباطهما الحالي مع ناديي الزوراء والكرمة في الدوري العراقي، وفقاً لما أورده الإعلام الكوري.

ومن المتوقّع، أن تتم صفقة انتقال اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي وفق التقارير ذاتها، في حال سارت المفاوضات بالشكل المخطط له، ليشكل الثنائي أولى الصفقات العربية للنادي الكوري في المرحلة المقبلة.