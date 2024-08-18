نادي كربلاء يؤجل تقديم المدرب الإسباني بسبب الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ نفى رئيس نادي كربلاء أحمد هدام، يوم الأحد، ما وصفها بـ"شائعات" تداولتها وسائل الإعلام بشأن رغبة المدرب الإسباني كارلوس هرينانديز في عدم الاستمرار مع النادي والعودة إلى إسبانيا بسبب سوء التنظيم والإقامة.

وأكد هدام، لوكالة شفق نيوز، إن المدرب كارلوس هرينانديز باقٍ مع النادي، مشدداً على عدم صحة ما تم تداوله.

وأوضح أن الظروف الحالية في محافظة كربلاء لم تساهم في توقيع عقد المدرب الإسباني أمام وسائل الإعلام وتقديمه رسمياً، وذلك بسبب انشغال المدينة والمحافظة بمراسيم الزيارة الأربعينية وتدفق زوار الامام الحسين إلى كربلاء، مما أدى إلى تأجيل التوقيع الرسمي في الوقت الراهن.

وأشار هدام إلى أن إدارة النادي قامت بحجز الفندق لتقديم المدرب رسمياً عدة مرات، إلا أن الظروف الطارئة، مثل تدفق الزوار وزيارات المسؤولين والشخصيات المهمة، منعت ذلك، وكان آخرها زيارة رئيس الوزراء.

وبيّن أن الفريق اضطر للانتقال إلى العاصمة بغداد مع المدرب الإسباني للبدء بالاستعدادات، حيث يعسكر حالياً في العاصمة تحت إشراف هرينانديز وكادره المساعد، استعداداً لبطولة دوري نجوم العراق.

وأضاف هدام أن الفريق سيعسكر بعد تقديم المدرب رسمياً في الأردن أو تونس أو تركيا، حسب سرعة استحصال التأشيرات لأي من هذه الدول.