نادي كربلاء يلجأ للاتحادين الدولي والآسيوي بخصوص "أخطاء تحكيمية قاتلة"

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، يوم الثلاثاء، عزمها مخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي بخصوص الأخطاء التحكيمية "القاتلة".

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة تحتفظ بجميع الفيديوهات للمباريات التي تعرض فيها فريق نادي كربلاء الى ظلم تحكيمي كبير نتيجة الأخطاء التحكيمية القاتلة والتي أدت الى فقدان فريق نادي كربلاء نقاط كثيرة بسبب هذه الأخطاء الكارثية اضافة الى آراء أهل الاختصاص من خلال البرامج التحكيمية الخاصة بمباريات الدوري العراقي".

واضافت، "بعد ان يأست إدارة النادي من اتحاد الكرة ولجانه العاملة من أن تحصل على انصافها وحقها، فإنها عازمة على إرسال هذه الفيديوهات وتسجيلات هذه البرامج إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والى لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلة برئيسها هاني بلان".

واوضحت ادارة نادي كربلاء ان "فريق نادي كربلاء قد تعرض مراراً الى ظلم تحكيمي مستمر وآخرها كانت مباراته مع نادي اربيل في الجولة العشرين للدوري العراقي الممتاز حيث احتسب حكم المباراة الدولي محمد سلمان ضربة جزاء غير صحيحة وهذا ما أكده برنامج انت الحكم، وكثيراً ما دفع نادي كربلاء ثمن هذه الأخطاء التحكيمية المتكررة ، والتي لا نعرف متى تنتهي".

وتابعت ان "هذه الأخطاء الكارثية تصادر جهود الادارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور وهذا الأمر لا يصب بمصلحة الجميع ، حيث اننا نحرص كثيراً على التعاون الجاد والمثمر مع اتحاد الكرة ولجانه العاملة من اجل انجاح مسابقة الدوري العراقي .