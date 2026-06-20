نادي كربلاء يفشل في انتخاب هيئته الادارية الجديدة

شفق نيوز- كربلاء

ألغت الهيئة المؤقتة لنادي كربلاء، يوم السبت، مؤتمرها الانتخابي، بعد عدم تحقق فوز الأعضاء ووصلوهم لعتبة الفوز.

وقالت الهيئة في بيان لها: بأشراف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقدت الهيئة المؤقة مؤتمرها الانتخابي لانتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي كربلاء وفقا لأحكام قانون 18 لسنة 1986 وتعديله 22 لسنة 1988، وبحضور 129 عضوا من أعضاء الهيئة العامة، وأدار المؤتمر الانتخابي اللجنة الانتخابية برئاسة ليث خضر جاسم ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وعضوية كلا من نور حسين الأعرجي رئيس نادي الغاضرية وعباس يحي عنون الأمين المالي لفرع اللجنة الأولمبية في كربلاء".

وأضافت "تم الإعلان عن أسماء المرشحين البالغ عددهم 18 مرشح مع تقديم نبذة مختصرة عنهم، وبدأت عملية التصويت بشكل سلس للغاية، ثم تم فرز الأصوات والتي انتجت عن فوز أربعة مرشحين فقط بتجاوز عتبة الفوز وهي 66 صوت من مجموع أصوات الهيئة العامة الحاضرة في قاعة المؤتمر، وهذا الأمر الذي دعا اللجنة الانتخابية إلى اتخاذ قرار بالغاء المؤتمر الانتخابي والابقاء على الهيئة المؤقتة لإدارة النادي".

وأكمل: علما بأن المرشحين الفائزين بتجاوز عتبة الفوز هم سعد مشاوي ذياب 74 صوتا وأحمد هدام العامري 70 صوتا وحسين مطر الشحماني 69 صوتا ووليد تركي جاسم 67 صوتا".