نادي كربلاء يعتذر للشرطة: إساءة مرفوضة ومستهجنة

شفق نيوز/ اعتذرت إدارة نادي كربلاء الرياضي، يوم الخميس، لنادي الشرطة وجمهوره عن الإساءة التي بدرت من أحد أعضاءها خلال الاحتفال بالفوز على فريق الشرطة في المباراة التي جرت ليلة أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقالت إدارة نادي كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نؤكد وبشكل قاطع احترامنا وتقديرنا العالي ومحبتنا الكبيرة لكيان نادي الشرطة ادارة وكادراً تدريبياً وإدارياً ولاعبين وجمهور، وما يربطنا بأخوتنا في ادارة نادي الشرطة من عميق الأواصر والعلاقات الطيبة وعلى مدى سنين طوال".

وأضافت "نقدم اعتذارنا الشديد مما بدر من تصرفات غير محسوبة بعد انتهاء مباراتنا مع الشرطة حيث انبرى أحد الأشخاص وبتصرف مرفوض خلال الاحتفال بالفوز مما مثل اساءة مرفوضة جملةً وتفصيلاً".

وأكدت إدارة كربلاء "نود هنا ان نوضح وبشكل صادق ان هذا التصرف قد لاقى رفض واستهجان ادارة نادي كربلاء حيث يظهر ومن خلال الفيديو الذي تناولته بعض المواقع كيف ان رئيس ادارة نادي كربلاء قد رفض هذه التصرفات وطالب الجميع بالابتعاد عنها".

وختمت بالقول "ونحن اذ نوضح هذه الحقيقة نؤكد مرة اخرى بأن ما يجمعنا مع اخوتنا في ادارة نادي الشرطة اكبر مما يمكن ان تؤثر عليه مثل هكذا تصرفات مستهجنة ومرفوضة من الجميع فالذي يجمعنا اكبر من مباراة كرة قدم والتي فيها كل شيء وارد".

وفي وقت سابق اليوم، هاجم نادي الشرطة الرياضي، لجنة الحكام في اتحاد الكرة وعدّها "منافسه الأول" نتيجة "أخطاء كارثية" ارتكبتها بحق فريقه الكروي، كما استنكر إساءات لاعبي نادي كربلاء والكادر التدريبي ضد فريقه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبعد الشكوى من الحكام، قال النادي في بيانه "نضع مهزلة أخرى على طاولة لجنة الانضباط حدثت بعد انتهاء مباراتنا أمام كربلاء، إذ أظهرت الميديا احتفالات مستهجنة من قبل الملاكين الإداري والتدريبي ولاعبي فريق كربلاء، مطلقين هتافات تسيء إلى كيان فريقنا، بل أن رئيس وأمين سر وأعضاء الإدارة شاركوا اللاعبين في حفلتهم الهابطة، وهذا ما يدعو إلى العجب والاستغراب".

وفي بيان آخر؛ اعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة "التقدم بشكوى رسمية ضد لجنة الحكام في اتحاد الكرة لإخفاقها في تسمية الطواقم التحكيمية وإصرارها على إلحاق الأذى بنادينا عن سبق إصرارٍ وتعمد".