نادي كربلاء يشكو اتحاد الكرة العراقي لدى محكمة كاس الدولية

شفق نيوز/ وجه نادي كربلاء الرياضي الى الاتحاد العراقي المركزي كتابا رسميا مطالبا فيه بتزويده بالأوليات التي استند عليها في احتساب كربلاء خاسرا أمام النجف .

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ فإن الادارة بينت ان الهدف من طلب الأوليات هو للمباشرة برفع قضية مظلومية فقدان نقاط مباراة أمام نادي النجف وتقديم شكوى رسمية لدى محكمة الكأس لاسترداد حق النادي.

وكانت لجنة الاستئناف اجتمعت في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم يوم أمس الأربعاء، وناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي النجف الرياضي بالعدد 71 بتاريخ 23/5/2023، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 93 في 23 /5/2023 ، واستناداً إلى المادة (41/أ) من لوائح الدوري المُمتاز للموسم الكروي 2022-2023

وقررت اللجنة :-

1- إلغاء قرار لجنة الانضباط العدد 93 في 23/5/2023.

2- اعتبار نادي كربلاء خاسراً (3-صفر) مع نادي النجف استناداً إلى المادة (8/12) من لائحةِ الانضباط، والمادة (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز وبدلالة المادة (38/ف) من لوائح الدوري الممتاز.

3- معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً إلى المادة (8/3) من لائحةِ الانضباط بدلالة المادتين (38/ف) و (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز كون النادي قد أشركَ لاعباً معاقباً (أحمد محمد حسين) لحصوله على ثلاث بطاقاتٍ صفراء.