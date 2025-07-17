نادي كربلاء يسدد ديونه و"فيفا" يرفع حظر تسجيل اللاعبين عنه

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي، يوم الخميس، عن تسديدها المستحقات المالية المترتبة بذمتها بالكامل، مؤكدة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الحظر عن التعاقد مع اللاعبين.

وقالت الهيئة الإدارية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سددت جميع الديون المترتبة بذمتها لعدد من اللاعبين بعد "المساندة الاستثنائية التي قدمها محافظ كربلاء للنادي".

وبينت أنه "بهذا التسديد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً رفع الحظر عن نادي كربلاء والسماح له بتسجيل اللاعبين ضمن صفوفه".