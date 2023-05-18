نادي كربلاء في بيان شديدة اللهجة: اداري في القاسم مسّ المقدسات والعناية الإلهية تدخلت في الأمس

شفق نيوز/ اتهمت إدارة نادي كربلاء، اليوم الخميس، جماهير وإداري في نادي القاسم بممارسات مستفزة ضد جمهور نادي كربلاء في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس، وفيما بينت ان الاستفزازات وصلت الى حد "مس المقدسات" لدى جمهور كربلاء، أكدت ان الأمور كانت ستتجه الى أمور لا تحمد عقباها لولا "العناية الإلهية" وحكمة الخيرين.

وقال نادي كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "في الوقت الذي يحرص فيه الجميع بان تكون ملاعبنا ومدرجاتها نظيفة وخالية من كل ما يسيء لكرة القدم العراقية، وكثيراً ما كانت الجماهير العراقية المحبة والشغوفة بكرة القدم عنواناً للتميز والتفرد بكل ماهو جميل وممتع ، لكن يبدو ان البعض للاسف يحاول بطريقة او باخرى خدش الصورة الجميلة لملاعبنا ومدرجاتها والتي كثيراً ما ازدانت باهازيج وهتافات الجماهير المحبة والعاشقة لانديتها وفرقها".

وأضاف النادي ان "هذا البعض الضال للأسف يريد ان يفرض واقعاً جديداً للدوري العراقي وهذا الواقع عنوانه الشغب والهتافات المسيئة من خلال الألفاظ النابية والتي لا تمت بأي صلة لاخلاق المشجع الكروي الحقيقي ، حيث قدم يوم امس وللاسف جمهور نادي القاسم وكذلك ادارته فاصلاً سيئاً من الاعتداء الصارخ على جماهير نادي كربلاء وكذلك الاساءة الكبيرة لمدينة كربلاء وقدسيتها خلال مباراة نادينا مع نادي القاسم والتي احتضنها ملعب النجف الدولي".

وتابع نادي كربلاء ان "الهتافات بالكلمات البذيئة وكذلك الحركة الشاذة والتي فعلها احد اداريي فريق القاسم بعدما رفع حذائه على جماهير كربلاء جعلت الاحدات تتجه الى مسار خطير لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحكمة الخيرين والمتواجدين في ارض الملعب لحدثت امور لاتحمد عقباها".

وأكدت ادارة نادي كربلاء "استنكارها الكبير وشجبها لكل من يحاول المساس بجماهيرها والتعرض لكربلاء وقدسيتها"، مبينة ان "الاساليب الاستفزازية والتي مارستها ادارة وجماهير نادي القاسم بحق جماهيرنا الكربلائية هي اساليب لا تنم عن تشجيع حضاري ، وعلى الجميع ان يفهم ان كرة القدم كل شيء وارد فيها ففيها الفوز والخسارة وان الاخطاء واردة جداً وان من حق الجمهور ان يحتفل بفوز فريقه ومن حق اللاعب ان يحتفل بتسجيله لهدف كل ذلك حق مشروع وكذلك فهو حق كفله القانون ونظام المسابقة".

وبينت إدارة النادي أن "استفزاز الجماهير بالهتافات المسيئة لمقدسات الجماهير وكيانات انديتها والحركات الاستفزازية والمعيبة والتي يفعلها البعض افعال واعمال مستهجنة ويرفضها الذوق والعرف والقانون، وبهذه المناسبة تؤكد ادارة نادي كربلاء بانها حريصة جداً على المساهمة بكل ما يجعل الدوري العراقي والملاعب العراقية جميلة وخالية من كل مظاهر الشغب وسلوكيات النشاز والتي يصر البعض على ممارستها".

وكانت مباراة ناديي القاسم وكربلاء ضمن الدوري الممتاز شهدت احداث شغب توقفت فيها المباراة على مراحل وتدخل الأجهزة الأمنية لفض "هذه الاشتباكات" قبل ان يعلن الحكم فوز نادي كربلاء على القاسم في نهايتها وسط تداعيات لا زالت مستمرة حتى الآن.