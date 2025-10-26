نادي غاز الشمال يحقق إنجازين في بطولتي الريشة الطائرة وألعاب القوى

شفق نيوز- كركوك

اعلن نادي غاز الشمال الرياضي، اليوم الأحد، تحقيقه إنجازين بارزين في بطولتين وطنيتين، أحرز فيهما مراكز متقدمة.

وقال رئيس النادي وريا جلال لوكالة شفق نيوز، إن "فريق النادي أحرز المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز للأندية بالريشة الطائرة، التي نظمها الاتحاد العراقي المركزي للعبة على قاعة نادي الأرمن في العاصمة بغداد للفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول الجاري، بمشاركة 15 نادياً من مختلف المحافظات".

واضاف أن "هذا الإنجاز بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها المدرب الكابتن عبدالله برزو، وتألق لاعبي الفريق الذين قدموا مستويات فنية مميزة عكست تطور اللعبة داخل النادي".

وفي إنجاز موازٍ، حققت ناشئات نادي غاز الشمال لألعاب القوى المركز الأول في بطولة أندية العراق التي أُقيمت على ملاعب وزارة الشباب والرياضة للفترة من 22 إلى 25 تشرين الأول، بعد أن جمع الفريق 185 نقطة، متقدماً على نادي السلام الذي حلّ ثانياً بـ154 نقطة، ونادي آليات الشرطة الذي جاء ثالثاً بـ109 نقاط.

ويعد هذا التتويج هو اللقب الثامن عشر على التوالي لنادي غاز الشمال في بطولة أندية العراق لألعاب القوى.