نادي سامراء يعترض على تأجيل موعد مباراته

شفق نيوز/ أعربت الهيئة الإدارية لنادي سامراء الرياضي، يوم الاثنين، عن استيائها لتغيير موعد مباراة فريقها الكروي، من دون التشاور معها.

وقالت الهيئة الإدارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القرار المجحف للجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية على تأجيل موعد مباراة فريق سامراء مع نادي الصناعة من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، جاء على الرغم من تقديم النادي طلبا لتكون المباراة يوم الاربعاء، لكن تم رفضه".

وأشارت إلى أن اثنين من اللاعبين المحترفين في الفريق وهما، محمد الداحي، وجهاد عبد الرب، سيغيبان عن اللقاء بسبب التحاقهما بمنتخبهما اليمني، بالإضافة إلى المحترف المغربي بدر الكشاني الذي سيغيب أيضاً لظروف عائلية.