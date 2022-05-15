سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نادي سامراء يشكو "التحكيم": خسرنا بسببه 20 نقطة في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-15T12:28:21+0000
نادي سامراء يشكو "التحكيم": خسرنا بسببه 20 نقطة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/  ارجع نادي سامراء الرياضي المشارك في دوري الكرة العراقي الممتاز، اليوم الثلاثاء، اسباب هبوطه من الدوري الى "التحكيم وغياب الدعم المادي وسوء الاعداد".

وقال رئيس النادي صدام عزيز لوكالة شفق نيوز، إن ابرز أسباب هبوطنا من الدوري الممتاز هو غياب الدعم وابتعاد المسؤولين في صلاح الدين عن النادي وتجاهله رغم انه ممثلاً للمحافظات الغربية في دوري الكرة الممتاز.

وأضاف أن  سوء التحكيم الذي واجهنا افقدنا 20 نقطة في الدوري الى جانب ضيق وسوء فترة الاعداد الحرجة للدوري الممتاز والتي لم تتعدى شهراً واحداً فور صعود النادي للدرجة الممتازة  الى جانب  ضعف وعدم استقرار الدارة الفنية وسوء اختيار اللاعبين.

وأكد عزيز، عزم ناديه على تهيئة جميع مقومات ومستلزمات المنافسة لدوري المحترفين  لوتم اعتماده، رغم أن النادي خاض جميع المنافسات الكروية بامكانيات وجهود شخصية بعيدة عن أي دعم من قبل أي مسؤول من جميع المواقع والمسميات.

وحمل رئيس نادي سامراء مسؤولي المحافظة مسؤولية هبوط الفريق من الدوري الممتاز وهدر فرص ذهبية لاستمراره في الدوري.

related

مدرب سامراء يهدد بالاستقالة في حال جرت مباراته المقبلة أمام الشرطة خارج ملعبه

Date: 2021-11-22 05:19:13
مدرب سامراء يهدد بالاستقالة في حال جرت مباراته المقبلة أمام الشرطة خارج ملعبه

سامر سعيد مدرباً لسامراء ونيجيري في صفوف الفريق

Date: 2021-12-29 18:53:45
سامر سعيد مدرباً لسامراء ونيجيري في صفوف الفريق

الشرطة يعزز صدارته ويعمق جراحات سامراء بدوري الكرة العراقي الممتاز

Date: 2022-05-04 20:53:34
الشرطة يعزز صدارته ويعمق جراحات سامراء بدوري الكرة العراقي الممتاز

اتحاد الكرة يسمح لنادي سامراء بخوض مبارياته على ملعبه

Date: 2021-11-22 09:23:18
اتحاد الكرة يسمح لنادي سامراء بخوض مبارياته على ملعبه

"تسلموا نصف مستحقاتهم".. لاعبو الميناء العراقي ينهون اضرابهم ويواجهون سامراء

Date: 2021-11-15 08:39:48
"تسلموا نصف مستحقاتهم".. لاعبو الميناء العراقي ينهون اضرابهم ويواجهون سامراء

الدوري العراقي.. النجف يفوز على سامراء بهدفين نظيفين

Date: 2021-12-12 15:11:18
الدوري العراقي.. النجف يفوز على سامراء بهدفين نظيفين

سامراء قبيل استقباله "الشرطة": لا نمتلك فنادق فالطريق قصير

Date: 2021-11-25 06:16:50
سامراء قبيل استقباله "الشرطة": لا نمتلك فنادق فالطريق قصير

سامراء يطالب المسؤولين بانقاذ النادي ويعلن غياب نور صبري عن اللقاء الأول

Date: 2022-02-08 08:33:41
سامراء يطالب المسؤولين بانقاذ النادي ويعلن غياب نور صبري عن اللقاء الأول