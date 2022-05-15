نادي سامراء يشكو "التحكيم": خسرنا بسببه 20 نقطة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ ارجع نادي سامراء الرياضي المشارك في دوري الكرة العراقي الممتاز، اليوم الثلاثاء، اسباب هبوطه من الدوري الى "التحكيم وغياب الدعم المادي وسوء الاعداد".

وقال رئيس النادي صدام عزيز لوكالة شفق نيوز، إن ابرز أسباب هبوطنا من الدوري الممتاز هو غياب الدعم وابتعاد المسؤولين في صلاح الدين عن النادي وتجاهله رغم انه ممثلاً للمحافظات الغربية في دوري الكرة الممتاز.

وأضاف أن سوء التحكيم الذي واجهنا افقدنا 20 نقطة في الدوري الى جانب ضيق وسوء فترة الاعداد الحرجة للدوري الممتاز والتي لم تتعدى شهراً واحداً فور صعود النادي للدرجة الممتازة الى جانب ضعف وعدم استقرار الدارة الفنية وسوء اختيار اللاعبين.

وأكد عزيز، عزم ناديه على تهيئة جميع مقومات ومستلزمات المنافسة لدوري المحترفين لوتم اعتماده، رغم أن النادي خاض جميع المنافسات الكروية بامكانيات وجهود شخصية بعيدة عن أي دعم من قبل أي مسؤول من جميع المواقع والمسميات.

وحمل رئيس نادي سامراء مسؤولي المحافظة مسؤولية هبوط الفريق من الدوري الممتاز وهدر فرص ذهبية لاستمراره في الدوري.