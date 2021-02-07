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نادي زاخو يعلق أنشطته الرياضية على ملعبه

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-07T07:28:43+0000
نادي زاخو يعلق أنشطته الرياضية على ملعبه

شفق نيوز/ أكدت ادارة زاخو، يوم الأحد، أنها ستعلق اقامة الانشطة الرياضية على ملعب النادي لمدة ثلاثين يوما بغية ترميمه وادامته.

وقال امين سر النادي ادريس كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة قررت ايقاف الأنشطة الرياضية بعد تأثر ارضية الملعب بشكل كبير جراء استضافتها لمباريات منافسات الدوري الممتاز التي غالباً ما تتزامن مع تساقط الامطار الغزيرة اثناء وقبل وبعد المباريات وخلال تدريبات الفريق".

واوضح ان "الادارة استغلت عدم استقبال الملعب لمباريات الدوري لحين الدور الثاني من المرحلة الثانية حسب جدول لجنة المسابقات"، مبيناً  ان "مباريات الجولة الـ18، والـ19 من المرحلة الاولى ومباراتنا الاولى للدور الاول من المرحلة الثانية ستقام خارج ملعبنا اضافة الى فترة التوقف بين المرحلتين".

وتابع كوجر، ان "حكومة الاقليم تكفلت بالنفقات مشكورة بغية ادامة الملعب كله ولم تقتصر على الارضية فقط ، فالملعب بحاجة الى ترميم وتأهيل اجزاء واسعة منه اضافة الى طلائه بالكامل".

ولفت إلى أن "لجنة حكومية قامت بزيارة الملعب وسجلت احتياجاته ونواقصه وفاتحت شركتين تركيتين لإناطة المهمة لاحداهما للمباشرة بالعمل وترميم وادامة وتاهيل الملعب ليكون جاهزا لاحتضان الانشطة الرياضية".

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