نادي زاخو يعلق على عقوبات اتحاد الكرة: سنطعن بالقرار

شفق نيوز- دهوك

ابدت إدارة نادي زاخو، يوم الاثنين، امتعاضها من قرار لجنة الانضباط القاضي بحرمان جماهير زاخو ودهوك من مؤازرة فريقيهما مرحلة كاملة، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة الختامية لكأس العراق.

وقال عضو إدارة نادي زاخو، طه زاخولي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة ستقدم اعتراضاً على قرار لجنة الانضباط الذي قضى بحرمان جمهور زاخو من حضور أي مباراة تقام على ملعبه لمرحلة كاملة"، معتبراً القرار "مجحفاً بحق الجمهور الذي طالما منح المباريات نكهة تشجيعية عالية المستوى".

وأضاف أن "جمهور زاخو ودهوك يعكسان جمالية الدوري العراقي، وفي حال غيابهما عن المدرجات فلن يبقى طعم للدوري، وهو أمر لا يتمناه الوسط الكروي"، مستغرباً من "العقوبة القاسية بحق جمهور زاخو".

وأشار إلى أن "جمهور زاخو يُعد الأول من ناحية الحضور الجماهيري، وفي حال غيابه مرحلة كاملة ستكون المدرجات خالية وتفتقد المباريات للجمالية"، مؤكداً "ضرورة مراجعة اللجنة لقرارها لتجنب انعكاسه السلبي على نجاح الدوري".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أصدرت، مساء أمس الأحد، قرارات عدة بحق الناديين إثر ما جرى في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق التي أقيمت في ملعب الشعب الشهر الماضي، حيث قررت حرمان جماهير دهوك وزاخو من دخول الملاعب (أرضهم المفترضة) لمدة مرحلة كاملة، على أن تسري العقوبة ابتداءً من الموسم المقبل.