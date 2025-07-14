نادي زاخو يرفض اللعب في السليمانية ويختار "ملعب الشعب"

شفق نيوز- بغداد

قدمت إدارة نادي زاخو، يوم الاثنين، كتاباً رسمياً إلى اتحاد العراقي لكرة القدم أكدت فيه رفض اللعب على ملعب السليمانية أو ملعب نوروز.

‏وذكر النادي وفق الكتاب الرسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الرفض جاء نظرا لاعتبارات تتعلق بسلامة الجماهير وتنظيم المباراة بشكل آمن وحيادي.

‏ودعت إدارة زاخو، اتحاد الكرة إلى "إقامة المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، سيما وأن الملعب يستوعب عدد كبير من الجماهير التي تسع جمهور الناديين وبشكل منظم وآمن"، مبينة أن "إقامة المباراة على ملعب الشعب الدولي يخدم مصلحة الفريقين دون حدوث أي عائق يفسد المباراة".

هذا وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الأحد، تأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العراق إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 18 تموز 2025، بعد أن كان مقرراً إقامتها يوم غد الثلاثاء، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق بملعب المواجهة.

وذكر الاتحاد في بيان، أن "قرار التأجيل جاء لأسباب تنظيمية"، مشيراً إلى أن "الموعد الجديد للمباراة النهائية سيكون يوم الجمعة بدلاً من الثلاثاء، فيما سيُحسم اختيار ملعب الاستضافة بناءً على كتاب رسمي من نادي زاخو من المتوقع وصوله صباح الثلاثاء".