نادي زاخو يتعاقد مع مهاجم كولومبي

شفق نيوز/ كشف نادي زاخو الرياضي، الثلاثاء، عن تعاقده مع لاعب كولومبي لغرض تعزيز خط هجوم النادي.

وقالت ادارة نادي زاخو لكرة القدم، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان النادي تعاقد مع المهاجم الكولومبي خوان دافيد كاستاندا، مشيرا الى ان الهدف من التعاقد مع الكولومبي هو تعزيز خط الهجوم للفريق.

يذكر ان المهاجم كاستاندا، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً كان قد لعب لنادي باتروتاس الكولومبي الذي يلعب ضمن الدوري الممتاز.

وكان نادي زاخو لكرة القدم، قد اعلن في نهاية تموز الماضي، ان ادارة النادي قامت باستعدادات مبكرة هذا الموسم عن طريق التعاقد مع عدد من اللاعبين وملاك التدريب، الجدد.

وابلغ هوشيار دوبرداني مدير اعلام النادي وكالة شفق نيوز، ان ادارة النادي تعاقدت مع المدرب العراقي احمد صلاح لقيادة تدريب الفريق وكذلك وقعت عقودا مع ثمانية لاعبين مثلوا منتخب العراق وكذلك نادي الشرطة والزوراء والقوة الجوية.

كما كشف دوبرداني، عن ان ادارة النادي وقعت عقودا مع لاعبين محترفين من سوريا وليبيا وهناك مفاوضات مع اثنين اخرين من البرازيل ونيجيريا .







