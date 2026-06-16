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    • نادي زاخو يتعاقد رسمياً مع لاعب الوسط هارون أحمد قادماً من ‏دهوك

    نادي زاخو يتعاقد رسمياً مع لاعب الوسط هارون أحمد قادماً من ‏دهوك
    2026-06-16T18:47:21+00:00

    شفق نيوز- زاخو

    أعلن نادي زاخو الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع لاعب ‏الوسط هارون أحمد، قادماً من نادي دهوك، بعد استكمال جميع ‏الاتفاقات بين الطرفين.‏

    وقال مسؤول إعلام النادي علي حاجي في تصريح لوكالة ‏شفق نيوز، إن إدارة النادي أنهت جميع إجراءات التعاقد مع ‏هارون أحمد وتم توقيع العقد بشكل رسمي، ليعزز صفوف الفريق ‏خلال الموسم المقبل من دوري نجوم العراق.‏

    وأضاف أن "أحمد يعدّ من اللاعبين المميزين في الكرة ‏العراقية وسبق له تمثيل نادي زاخو، ويملك معرفة جيدة بأجواء فريق زاخو وجماهيره".‏

    وأوضح أن عودة هارون أحمد تمثل "مكسباً مهماً" للنادي، لما يمتلكه من ‏قدرات فنية وخبرة كبيرة داخل "المستطيل الأخضر".‏

    وبشأن تحضيرات النادي للموسم المقبل، بين حاجي، أن إدارة ‏النادي تعمل على بناء فريق متكامل قادر على المنافسة على ‏المراكز المتقدمة.‏

    وتابع، أن ضيق الوقت قبل انطلاق دوري نجوم العراق دفع ‏النادي إلى تكثيف جهوده في ملف التعاقدات والاستعدادات الفنية.‏

    وختم حاجي حديثه بالقول، إن نادي زاخو ماضِ في تنفيذ خططه ‏لتجهيز أفضل فريق يمثل المدينة ويحقق طموحات جماهيره في ‏الموسم المقبل.‏

    ويعدّ اللاعب هارون أحمد (‏31‏ عاماً) من لاعبي الوسط في نادي ‏دهوك، وينتهي عقده مع النادي نهاية شهر حزيران/ يونيو ‏الجاري.‏

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