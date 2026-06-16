نادي زاخو يتعاقد رسمياً مع لاعب الوسط هارون أحمد قادماً من دهوك
شفق نيوز- زاخو
أعلن نادي زاخو الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط هارون أحمد، قادماً من نادي دهوك، بعد استكمال جميع الاتفاقات بين الطرفين.
وقال مسؤول إعلام النادي علي حاجي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي أنهت جميع إجراءات التعاقد مع هارون أحمد وتم توقيع العقد بشكل رسمي، ليعزز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل من دوري نجوم العراق.
وأضاف أن "أحمد يعدّ من اللاعبين المميزين في الكرة العراقية وسبق له تمثيل نادي زاخو، ويملك معرفة جيدة بأجواء فريق زاخو وجماهيره".
وأوضح أن عودة هارون أحمد تمثل "مكسباً مهماً" للنادي، لما يمتلكه من قدرات فنية وخبرة كبيرة داخل "المستطيل الأخضر".
وبشأن تحضيرات النادي للموسم المقبل، بين حاجي، أن إدارة النادي تعمل على بناء فريق متكامل قادر على المنافسة على المراكز المتقدمة.
وتابع، أن ضيق الوقت قبل انطلاق دوري نجوم العراق دفع النادي إلى تكثيف جهوده في ملف التعاقدات والاستعدادات الفنية.
وختم حاجي حديثه بالقول، إن نادي زاخو ماضِ في تنفيذ خططه لتجهيز أفضل فريق يمثل المدينة ويحقق طموحات جماهيره في الموسم المقبل.
ويعدّ اللاعب
هارون أحمد (31 عاماً) من لاعبي الوسط في نادي دهوك،
وينتهي عقده مع النادي نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.