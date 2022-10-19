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نادي زاخو: قرار لجنة الانضباط ظالم وسنميزه بإثباتات

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-19T08:23:54+0000
نادي زاخو: قرار لجنة الانضباط ظالم وسنميزه بإثباتات

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي زاخو لكرة القدم، يوم الأربعاء، "عدم رضاها التام"، على قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي للعبة، بشأن عقوبة النادي التي وصفتها بـ"دون وجه حق".

وقال عضو إدارة النادي والناطق الإعلامي، دلژار عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار لجنة الانضباط لمباراة (زاخو – الصناعة) في الجولة الثانية للدوري الممتاز، ظالم"، موضحاً أن "الإدارة ستجتمع بلجنة الانضباط في اتحاد الكرة، لتمييز القرار بعد مناقشته من الجوانب كافة مع وجود إثباتات تؤكد المبالغة لما حدث في اللقاء".

وأعرب عدنان، عن استغرابه من الأنباء التي تناقلت من وفد الصناعة في تصريحات سابقة بأنه بقي حتى الساعة 12 خوفاً من الجمهور والتهديدات، مؤكداً شخصياً أنه "آخر من خرج من النادي قبل الساعة 11 مساءً ولم يكن وفد الصناعة داخل الملعب ولا أي أحد من جمهور زاخو يقف خارج الملعب وأن خروج وفد الصناعة كان في وقت اعتيادي لا سيما أن المباراة انتهت في الساعة التاسعة والنصف مساءً".

كما أبدى استغرابه من بعض وسائل الإعلام التي لا تنقل الجانب الإيجابي والجمالي للمباراة، كما لا تنقل الحضور الجماهيري الرائع والتشجيع الجميل وجمالية الملعب، بل تتعمد عكس الجانب السلبي فقط وهذا التصرف خارج نطاق المهنية".

ودعا عدنان، لجنة الانضباط إلى "مراجعة قرار العقوبة الظالمة التي اتخذته ضد نادي زاخو وجمهوره"، مؤكداً عزمه "تقديم الاثباتات وتمييز القرار من قبل النادي بعد تقديمه للجنة الانضباط لإعادة النظر بالعقوبة واتخاذ القرار المناسب".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلنت الاثنين الماضي، معاقبة نادي زاخو بمبلغ (10) ملايين دينار، وحرمان جمهوره من مرافقته لثلاث جولات في الدوري، بسبب أحداث مباراة نادي الصناعة.

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