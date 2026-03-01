نادي زاخو عالق في السعودية بعد تأجيل مباراته وصعوبة العودة للعراق

شفق نيوز- الرياض

أعلنت إدارة نادي زاخو الرياضي لكرة القدم، مساء الأحد، أن الفريق عالق في مدينة الرياض السعودية بعد تأجيل مباراة الذهاب في نصف نهائي بطولة أندية الخليج لكرة القدم المقررة بعد غد الثلاثاء، بسبب توقف الطيران وصعوبة العودة إلى العراق في ظل الحرب بين إسرائيل وأميركا من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال عضو إدارة النادي، دلژار عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن وفد فريق زاخو وصل منذ يومين إلى الرياض استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام الشباب السعودي، لكنه تفاجأ بأحداث المنطقة التي دفعت الاتحاد الخليجي لإرجاء المواجهة إلى إشعار آخر.

وبين عدنان أن مشرف اللقاء من الكويت وحكام المواجهة من البحرين لم يتمكنا من الوصول إلى السعودية بسبب الوضع الأمني في المنطقة وتوقف الطيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إرجاء إقامة مواجهتي نصف نهائي بطولة الخليج للأندية بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة أربعة أندية من بينها زاخو العراقي.

وكان من المقرر أن يستضيف الشباب فريق زاخو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 آذار/ مارس الجاري، بينما يواجه القادسية على ملعبه في الكويت فريق الريان في اليوم التالي.

وفي جولة الإياب، يحل الشباب ضيفاً على زاخو في دهوك يوم 10 آذار/ مارس الجاري، على أن يستضيف الريان فريق القادسية في قطر في اليوم التالي.

وتأهل زاخو إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، بعد فوزه على ضيفه سترة البحريني ضمن منافسات دور المجموعات، ليتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.