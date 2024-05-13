نادي روماني يتعرض لخدعة  نصب غريبة بالتعاقد مع "توأم" لاعب برشلونة السابق

شفق نيوز/ تعرض نادي دينامو بوخارست الذي يلعب في الدوري الروماني، لخدعة نصب غريبة، حيث تعاقد الفريق مع لاعب اعتقدوا خطأ بأنه النجم الإيفواري إدغار لي، بينما كان في الواقع شقيقه التوأم إيدلينو.

وأوضحت صحيفة "ماركا" في رصدها للواقعة، بأن اللاعب صاحب القصة هو إدغار لي، الذي نشط سابقًا بصفوف برشلونة، رغم عدم لعبه مع الفريق الأول للنادي الكتالوني سوى في مناسبة وحيدة.

وأوضحت أن الصحفي دانييل سيندري هو من اكتشف القضية، إذ لاحظ النادي صعوبة تواصل إيدلينو باللغة الإنجليزية، بينما يتحدث البرتغالية فقط، رغم لعبه في إسبانيا وفرنسا وتركيا وهولندا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة دينامو طلبت من إيدلينو، الذي ظنوه إدغار لي، إظهار رخصة القيادة الخاصة به، لكنه رفض.

الأمر الآخر الذي أدى لاكتشاف عملية التحايل، هو أن إدغار في الأساس لديه جرح في ركبته اليمنى، ولم يجدوا أي جروح في ركبة إديلينو اليمنى، وبالتالي تم اكتشاف واقعة النصب.

ويواجه حاليًّا دينامو بوخارست، احتمال فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الروماني لكرة القدم بسبب هذا الخطأ الفادح.

وعلق فلورين برونيا، لاعب دينامو السابق ورئيسه، على الأمر قائلًا: "يبدو الأمر سرياليًّا، ظننت أنني نائم، أجريت اتصالات هاتفية وتحدثت مع أصدقائي، والخبر صحيح، لا أصدق ذلك. لم ينفه أحد. علمت أن لديه توأمًا يلعب كرة القدم أيضًا".

وأوضحت "ماركا"، أنه في حال تأكّد عملية التبديل بين الشقيقين التوأمين رسميًّا، فإن دينامو بوخارست يواجه خطر خسارة النقاط الثماني التي حصل عليها من المباريات الخمس التي لعبها إيدلينو بدلاً من توأمه إدغار لي، بسبب مشاركة لاعب غير مقيد.

كما أوضح مصدر من الاتحاد الروماني لكرة القدم في تصريحات لصحيفة "iAMsport" المحلية: "لا يوجد سيناريو محدد لهذا الموقف، إذا كان من يلعب ليس اللاعب المسجل بالفعل، فإن هناك عقوبات.. تحليل الحمض النووي سيحدد كل شيء".

وفي هذه الحالة، فإن نادي دينامو بوخارست سيكون عليه إثبات أنه لم يكن على دراية بالمسألة عندما أشرك الشقيق التوأم.

ويحتل دينامو بوخارست المركز الـ14 في ترتيب الدوري الروماني برصيد 29 نقطة.

من هو إدغار لي؟

يذكر أن إدغار لي شارك مع منتخبات البرتغال على مستويات الناشئين والشباب، قبل أن يدافع عن ألوان البرتغال في لقاء دولي سنة 2017، قبل أن يتحول للعب مع منتخب غينيا بيساو.

ولعب إدغار لفريق الرديف بنادي برشلونة من 2012 إلى 2015، وخاض مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا بقميص الفريق الأول.