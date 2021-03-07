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نادي أربيل يهدي بابا الفاتيكان قميص فريق كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-07T18:41:46+0000
نادي أربيل يهدي بابا الفاتيكان قميص فريق كرة القدم

شفق نيوز/ قدمت الهيئة الإدارية لنادي أربيل، يوم الأحد، قميص النادي لبابا الفاتيكان فرنسيس، خلال زيارته لعاصمة إقليم كوردستان.

وكان البابا فرنسيس، قد أجرى في وقت سابق من يوم الأحد، قداسا على أرضية ملعب فرانسو حريري في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حضره نحو عشرة الاف شخص من جميع الأديان والطوائف، لاستقبال الحبر الأعظم.

وقام عبد الله مجيد، رئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل، بتقديم القميص الخاص بفريق كرة القدم، إلى الحبر البابا فرانسيس، بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال والقداس وقبل مغادرته الملعب.

وأهدى وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، قميص المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، خلال زيارته الحالية إلى العراق، في إشارة إلى تقدير شباب العراق عموماً، ونجوم المنتخب العراقي لشخصه في التفاعل الإيجابي مع الشباب، وقضاياهم الحياتية العامة.

وأشار درجال، إلى تأكيد البابا فرانسيس على ضرورة "دعم الشباب، وتوفير الأجواء اللازمة لممارسة الألعاب الرياضية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، لكونها تحمل دلالات ورسائل إنسانية سامية".

وأوضح درجال أن "البابا حث على تخصيص أكبر وقت ممكن للشباب، وتوفير أوسع مساحة لهم، ليعبروا عن مواهبهم وإبداعاتهم، لكون الرياضة كفيلة بتنمية روح السلام والمحبة والأخوة بين الناس".

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