نادي أربيل يهاجم حكومة بغداد ويهدد بـ"شلّ" دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ اتهمت ادارة نادي اربيل، يوم الاثنين، الحكومة الاتحادية في بغداد بالكيل بمكيالين وذلك بحرمان اربيل واندية كوردستان من المنحة المالية التي اقرها مجلس الوزراء العراقي والبالغة 4 مليارات دينار لكل ناد يلعب بدوري نجوم العراق.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أعلن في 21 / 10 / 2023، أن الحكومة خصصت مبلغ أربعة مليارات دينار سنوياً لكل فريق دوري المحترفين ليس لديه تمويل مالي، معرباً عن أمله شمول فرق إقليم كوردستان بهذه المنحة.

وقال عضو نادي اربيل موسى محسن لوكالة شفق نيوز، إن "اربيل نادٍ كبير ولايستحق هذه المعاناة وتراجع نتائج فريقه الكروي في الدوري العراقي"، مبينا ان "النادي اذا قرر مغادرة الدوري مع اندية اقليم كوردستان سيحدث شلل في الدوري العراقي لكننا من منطلق حرصنا على إنجاح الدوري العراقي بقينا وتحملنا كل هذه الصعوبات بغية انجاح مهمة الاتحاد".

واشار الى ان "الحكومة العراقية صرفت 4 مليارات لكل ناد لكنها لم تمنحها لاندية كوردستان"، مبينا ان "هذا اجحاف بحق فرقنا التي طالما دعمت الكرة العراقية وكانت اربيل سببا في رفع الحظر عن كرتنا اذ كانت ملاعبها مفتوحة لاستضافة كل البطولات العربية والاسيوية حرصاً منا لاعادة كرتنا ورياضتنا الى الواجهة".

وتابع ان "نادي اربيل حُرم من المنحة الحكومية ليبقى يعاني الازمة المالية الخانقة ليؤدي ذلك الى تراجع كبير بنتائج فريقه الكروي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة". وبين ان "النادي لا يمتلك المال لتمشية اموره وتسديد اللاعبين كما شهد هجرة جماعية للكادر التدريبي امس بسبب عدم استلام مستحقاتهم بالكامل ، سيما وان الميزانية الخاصة بكوردستان لم تصرف واثّر ذلك سلبا على نادينا".

وقال محسن ، إن "عتبنا يشمل اتحاد الكرة العراقي الذي صرف لأندية دوري المحترفين 800 مليون من السبونسرات والاعلانات وحقوق النقل ولم يشملنا بذلك".

ومضى بالقول ، "من حقنا ان نطالب بحقوقنا كوننا عراقيون ولسنا من بلد اخر سيما وان 50‎%‎ من لاعبينا من بغداد وباقي المحافظات ونحن كادارة لانرغب التفرقة بين الفرق ، لافتا الى ان "رئيس اقليم كوردستان حينما اعاد تأهيل وتجديد ملعب الشعب الدولي في بغداد في وقت سابق وأنفق عليه مبالغ طائلة لم يقل ان هذا الملعب خاص ببغداد إنما كان يعلم ان الملعب عراقي وكذلك الحال عندما كرم منتخب العراق في بطولة خليجي 25 كان يعلم ان المنتخب يمثل العراق باكمله".

وطالب موسى باسم ادارة اربيل الحكومة العراقية بشمول نادي اربيل وكوردستان بمبلغ 4 مليارات دينار معتبرا اندية الاقليم هي اندية عراقية وليسوا من خارج العراق .

وأمس الأحد ، قدم عباس عبيد ومساعده حسام استقالتهما رسميا من تدريب نادي اربيل بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي وعدم دفع ثلاثة أشهر من راتبه اضافة إلى 25‎%‎ من عقده.