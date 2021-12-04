نادي أربيل ينفي الاعتداء على جمهور الشرطة: شغب لا يمت لرفع العلم العراقي بصلة

شفق نيوز/ نفى رئيس نادي أربيل، وليد عارب، ما تم تداوله بشأن الاعتداء على جمهور نادي الشرطة بعد انتهاء مباراة الناديين اليوم السبت.

وقال عارب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جمهور نادي الشرطة قام بتحطيم المقاعد المخصصة لهم وقذفها في وسط الملعب في الوقت الذي كان مشجعو نادي أربيل يحيّون فيه اللاعبين على أدائهم في المباراة وتحقيقهم الفوز".

وأضاف أن "جمهور نادي أربيل ردوا على رمي المقاعد، برشق قناني الماء للجمهور المنافس"، مشيرا الى أن "الأسايش تدخلوا لفض الشجار بين جمهوري الناديين". وادعت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتداء حصل بسبب رفع العلم العراقي، لكن رئيس نادي أربيل فنّد ذلك وأكد أن "ما حصل هو شغب بين الجمهور ولا علاقة له برفع العلم العراقي لا من قريب ولا من بعيد".

وشدد على "وجود محاولات من البعض لتشويه الحقائق وتحريفها للعب على الوتر الوطني والقومي، مؤكداً احترام العلم العراقي، قائلاً: "العلم العراقي مرفوع في غرفة رئيس نادي أربيل وفي كل مكان في الإقليم وليست لدينا أي حساسية تجاه ذلك".

وذكر عارب أن "نادي الشرطة قدم اعتذاره لنادي أربيل على قيام مشجعيه بتحطيم المقاعد وفي المقابل اعتذر الأخير عما حصل وتم حل الأمر ودياً، لافتاً إلى التوجه حالياً للاجتماع مع الهيئة الإدارية لنادي الشرطة لتطييب الخواطر كنوع من الضيافة كون النادي موجوداً في أربيل".

كما أصدر نادي أربيل بياناً جاء فيه: "مع الأسف الشديد بعض الصفحات تريد تغيير مسار الموضوع عندما تتكلم عن شيء اسمه فرحة جماهير أربيل بعد تغلبهم على فريق الشرطة"، مبيناً: "لا يوجد شيء بالموضوع من ناحية الإساءة للعلم العراقي ولكن البعض وفي كل مرة عندما يخسر ولإخفاء خسارته يتجه إلى بعض الأمور واللبيب بالإشارة يفهم خصوصاً من جماهير الشرطة ليس الكل؛ لكن البعض يحاولون تغيير الموضوع إلى العنصرية!".

وأضاف: "كفاكم.. هنالك شيء في كرة القدم اسمه خسارة.. أنتم خسرتم ونحن فزنا حظ أوفر لكم ومبروك لنا نتمنى لكم ولفريقكم الموفقية في قادم الأيام.. كرة القدم لم تنته بخسارة.. ولن تطول الفرحة على أحد".

ومضى بالقول: "نحن نعيش في هذا البلد والعلم العراقي مرفوع في كافة الدوائر الحكومية في الإقليم فلا تحاولوا خلق فتنة نحن بعيدون عنها".

وأرفق البيان بفيديو يُظهر كيفية قيام الجماهير بكسر كراسي الملعب وسب وشتم أربيل.

وفاز فريق أربيل على الشرطة بفارق ركلاتِ الجزاءِ الترجيحية بعد أن انتهت المباراة التي أقيمت اليوم السبت في ملعب أربيل بالتعادل السلبي