نادي أربيل ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

شفق نيوز /أجرى نادي أربيل، يوم الأحد، انتخابات الهيئة الإدارية، في المركز الثقافي بجامعة صلاح الدين، في عاصمة إقليم كوردستان.

وأسفرت انتخابات النادي، عن فوز أسماء جديدة ستقود إدارة أربيل، وعددهم تسعة، هم عبد الله مجيد، محمد خوشناو، طه قادر، وليد عرب، ديدار حامد، موفق يونس، أحمد شكور، صلاح الدين سيامند، والعنصر النسوي آلا ديدوان.

وقال عبد الله مجيد، رئيس النادي السابق والفائز بانتخابات اليوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات جرت بحضور 240 عضو هيئة عامة".

وأضاف مجيد، أن "ثلاثة فقط تمكنوا من الفوز في الجولة الأولى، وهم عبد الله مجيد، وصلاح الدين سيامند وأحمد شكور".

وتابع "لم يتم حصول المرشحين الباقين على الأصوات الكافية، إلا بعد إجراء الجولة الثانية التي انتهت بوقت متأخر من مساء اليوم ليتم حسم الأصوات".