سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نادي أربيل ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T20:23:11+0000
نادي أربيل ينتخب هيئته الإدارية الجديدة

شفق نيوز /أجرى نادي أربيل، يوم الأحد، انتخابات الهيئة الإدارية، في المركز الثقافي بجامعة صلاح الدين، في عاصمة إقليم كوردستان.

وأسفرت انتخابات النادي، عن فوز أسماء جديدة ستقود إدارة أربيل، وعددهم تسعة، هم  عبد الله مجيد، محمد خوشناو، طه قادر، وليد عرب، ديدار حامد، موفق يونس، أحمد شكور،  صلاح الدين سيامند، والعنصر النسوي آلا ديدوان.

وقال عبد الله مجيد، رئيس النادي السابق والفائز بانتخابات اليوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات جرت بحضور 240 عضو هيئة عامة".

وأضاف مجيد، أن "ثلاثة فقط تمكنوا من الفوز في الجولة الأولى، وهم عبد الله مجيد، وصلاح الدين سيامند وأحمد شكور".

وتابع "لم يتم حصول المرشحين الباقين على الأصوات الكافية، إلا بعد إجراء الجولة الثانية التي انتهت بوقت متأخر من مساء اليوم ليتم حسم الأصوات".

related

رسمياً.. إدارة اربيل تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

Date: 2021-08-02 17:19:24
رسمياً.. إدارة اربيل تسمي مدرباً جديداً لفريقها الكروي

الزوراء يفوز على أربيل بهدف قاتل في الدوري الممتاز

Date: 2021-11-04 16:10:16
الزوراء يفوز على أربيل بهدف قاتل في الدوري الممتاز

انتخابات الشرطة تسفر عن هيئة ادارية جديدة

Date: 2021-08-10 12:34:39
انتخابات الشرطة تسفر عن هيئة ادارية جديدة