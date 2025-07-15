نادي أربيل ينتخب أعضاء إدارته الجدد

شفق نيوز- أربيل

انتخبت الهيئة العامة لنادي أربيل الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، بإشراف مديرية شباب ورياضة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الانتخابات جرت بإشراف لجنة قانونية، وبحضور ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بختيار فريق، وفقاً لقانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل.

وأسفرت الانتخابات عن فوز ستة مرشحين لعضوية الهيئة الإدارية، هم سفين كانبي، وآسو أمير، وجيماو صدر الدين، وزوبير جبار، وروز سلام، وئالا ديوان، وسيتم توزيع المناصب فيما بينهم.

وصادقت الهيئة العامة للنادي بالأغلبية المطلقة على منح عبد الخالق مسعود، حق التمثيل والترشيح عن نادي أربيل في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.