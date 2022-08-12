نادي أربيل يكشف تفاصيل فسخ وإبعاد لاعبين عن صفوفه

شفق نيوز/ أبعدت إدارة نادي أربيل لكرة القدم، أربعة من لاعبي الفريق الأول، بعد تعاقدها مع اثنين، وعدم التجديد لآخرين.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي للنادي، هيمن هوليري، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب إبعاد وعدم تجديد إدارة النادي مع اللاعبين الأربعة (نبيل صباح، ايريان جوهر، أمير إسماعيل، وكرار فالح موسى) هو فني لثلاثة منهم، وإداري لرابعهم".

وأضاف هوليري، أن "سبب فسخ وعدم التجديد للاعبين جاء لعدم رغبة المدرب نزار محروس ببقائهم، أما بخصوص اللاعب (نبيل صباح) فهو إداري ولعدم حصوله على استغناء من أمانة بغداد، كونه مرتبط بعقد مع الأمانة ليعود ويلتحق بناديه السابق".

وأشار إلى أن "اللاعب (اريان جوهر) التحق بالفريق من نادي سيروان بطل دوري إقليم كوردستان، وكان قد حصل على أفضل لاعب في الدوري الكوردستاني، أما (كرار فالح) و(أمير إسماعيل) فكانا مرتبطين بعقد لسنتين مع النادي وكانا في الموسم السابق متواجدين مع الفريق، إلا أن المدرب رأى عدم ضرورة استمرارها".

وكانت إدارة نادي أربيل، برئاسة وليد عارب، قد أجرت سلسلة من التعاقدات مع لاعبين بارزين، سعياً للظهور بمستوى جيد الموسم المقبل، لاسيما أن الفريق جاء بالمركز 11 برصيد 47 نقطة في الموسم الماضي .