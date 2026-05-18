نادي أربيل يقاضي هداف دوري نجوم العراق

أعلن نادي أربيل رفع شكوى رسمية ضد مهاجمه الأوزبكي شيرزود تيميروف، بعد رفضه مرافقة الفريق لخوض المواجهة المقبلة ضمن الجولة 36 من دوري نجوم العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي رفعت شكوى ضد اللاعب بعد تركه الفريق بشكل مفاجئ، من دون إذن الإدارة أو موافقتها، وانضمامه إلى معسكر منتخب بلاده، فضلاً عن سعيه للحصول على تأشيرة دخول إلى الدولة التي سيقيم فيها منتخب أوزبكستان معسكره التدريبي.

وأضاف أن المنتخب الأوزبكي سيحصل على تأشيرات دخول إلى كندا، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن اللاعب تخلف عن مرافقة وفد النادي إلى بغداد، ما سيحرمه من مواجهة الشرطة يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 36، موضحاً أن الإدارة اتخذت إجراءات قانونية بحقه بسبب مخالفة بنود العقد وتعليمات الاتحاد الدولي.

يُذكر أن لاعبين من أوزبكستان يحترفان في صفوف أربيل، هما المدافع جوبانوف، وهداف الدوري المهاجم شيرزود تيميروف، الذي ينفرد بصدارة الهدافين بعد تسجيله 28 هدفاً.