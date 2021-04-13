نادي أربيل يسمي الجهاز الفني لفريق الشباب

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي اربيل، يوم الثلاثاء، تعيين عبدالله محمود مشرفا لفريق الشباب المشارك في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس النادي عبد الله مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة قررت تعيين احمد مناجد مدربا للفريق، واحمد شكور، وحسن قادر مساعدين للمدرب وكاروان مجيد مدربا لحراس المرمى".

وكانت لجنة المسابقات اعلنت عن انطلاق دوري الشباب في العاشر من الشهر الحالي بمشاركة ٢٠ فريقا قسمت على مجموعتين حسب القرعة، ضمت المجموعة الأولى (نفط الوسط والديوانية والكرخ وزاخو والزوراء والطلبة والنفط ونفط البصرة والقوة الجوية والسماوة).

وتألفت المجموعة الثانية من فرق (الميناء وأمانة بغداد ونفط ميسان والحدود والقاسم والصناعات الكهربائية والشرطة والنجف وأربيل والكهرباء)".

وستقام مباريات دوري الشباب بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، وتجرى المنافسات على الملاعب النظامية وبدون جمهور حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة.