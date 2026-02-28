نادي أربيل يرجى مباراته مع ديالى بسبب الأوضاع الأمنية

شفق نيوز- أربيل

أعلن نادي أربيل، اليوم السبت، تأجيل مباراته أمام ديالى ضمن الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق، والتي كانت مقررة يوم غد الأحد الى اشعار آخر.

وذكر إعلام نادي أربيل في بيان أن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس النادي بسبب المستجدات الأمنية الراهنة في المحافظة.

ويأتي التأجيل على خلفية توتر أمني شهدته أربيل خلال الساعات الماضية، إذ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اعترضت وأسقطت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في أجواء المحافظة دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وكانت إسرائيل أعلنت صباح السبت تنفيذ هجوم "استباقي" على إيران، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة بدأت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران ضمن عملية أطلق عليها البنتاغون اسم "ملحمة الغضب"، مع توقعات بأن تمتد الضربات لعدة أيام.

وبحسب معطيات غربية تركزت موجات الضربات على أهداف مرتبطة بالبنية العسكرية الإيرانية ومنظومات الدفاع والصواريخ، وسط تقارير عن استهداف مواقع حساسة، بالتزامن مع استهدافات إيرانية للدول الخليجية المجاورة التي تستضيف قوات أمريكية.