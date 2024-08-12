نادي أربيل يحسم مشكلة الهمامي وينهي الحظر الدولي لتسجيل اللاعبين

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي أربيل الرياضي، يوم الاثنين، أن سبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليها هو مستحقات مالية للاعبين سابقين.

وقال المدير الإعلامي للنادي سامان بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "حظر الفيفا جاء على خلفية شكوى رفعها اللاعب التونسي سامي الهمامي ضد نادينا، حيث أن الإدارة السابقة تعاقدت مع الهمامي إلا أن المدرب السابق عباس عبيد أنهى عقد اللاعب التونسي لعدم الحاجة له، مما دفعه إلى تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي الذي ألزم إدارة أربيل بدفع مستحقاته".

وأشار إلى أن "إدارة أربيل قررت دفع قيمة عقد اللاعب وقدرها 40 ألف دولار وتثبيت ذلك لدى الاتحاد الدولي لرفع الحظر عن نادينا".

وأضاف أن "تسجيل لاعبي أربيل للموسم المقبل سيكون متاحاً لنادينا بعد حل الخلل الذي حصل في عهد الإدارة السابقة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر حظر تسجيل اللاعبين في خمسة أندية عراقية، على خلفية قضايا لمستحقات لاعبين سابقين فيها بضمنها نادي أربيل.