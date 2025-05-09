نادي ديالى "غاضب من ظلم" مباراة الزوراء: الحكم كان ضدنا

شفق نيوز/ عبر نادي ديالى الرياضي، يوم الجمعة، عن غضبه العميق إزاء ما وصفه بـ"التأثيرات غير المشروعة" والقرارات التحكيمية الخاطئة، والتي رافقت مباراة فريقه الكروي مع الزوراء يوم أمس في منافسات دوري نجوم العراق.

وأعربت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن بالغ "الاستياء والاستغراب الشديد مما جرى في مباراة يوم أمس أمام نادي الزوراء، من أحداث مؤسفة لا تمت للروح الرياضية بصلة، ولا تليق بمستوى دوري يُفترض أن يُمثل قمة التنافس الشريف في العراق".

وأضافت أنه "مع اقتراب ختام منافسات الدوري، لاحظنا تكرار حالات مثيرة للجدل تحمل تأثيراً مباشراً على نتائج المباريات، سواء من خلال قرارات تحكيمية فاقدة للحياد أو من خلال تصرفات داخل الميدان وخارجه أثارت علامات استفهام لدى المتابعين والجماهير".

وتابعت "كما نسجل بقلق أن هذه المؤشرات تعيد إلى الأذهان وقائع سابقة تم تداولها في الوسط الرياضي حول تدخلات وتأثيرات غير مشروعة على مجريات المباريات، ومنها ما ارتبط بشبهات شراء ذمم".

وتابع البيان، أن "نادينا كان من المتضررين من مثل هذه الأجواء قبل عامين، واليوم نرى أن السيناريو نفسه بدأ يتكرر بشكل مقلق، وما جرى في مباراة الأمس يُمثل انتكاسة تحكيمية خطيرة، حيث أن حكم اللقاء لم يلجأ إلى تقنية (الفار) في عدة حالات واضحة لصالح نادينا، وتغاضى عن تجاوزات جسيمة من لاعبي وطاقم الفريق الخصم، بينما وزع الإنذارات على لاعبينا بشكل متكرر وغير مبرر".

وأشار إلى "اقتحام المنطقة الفنية الخاصة من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني للزوراء واعتداءه لفظياً على مدرب الحراس، ومع ذلك لم يُتخذ بحقه إلا إجراء شكلي، في حين طُرد أحد أعضاء جهاز ديالى الفني ببطاقة حمراء لمجرد استفساره عن حالة فنية، وهذا التفاوت في التعامل يُعد استهدافاً غير مبرر لنادينا وخرقاً واضحاً لمبدأ العدالة".

واعتبر النادي، أن "الحكم تغاضى عن حالات ضرب متعمد تعرض لها عدد من اللاعبين، وهو أمر يمس سلامة اللاعبين بشكل مباشر، ويضع علامات استفهام حول جدية تطبيق قوانين اللعبة، كما سقط أحد لاعبي ديالى أرضاً متأثراً بالإصابة، ولم يحظَ بالاهتمام أو تدخل الحكم لإيقاف اللعب بالشكل اللازم".

وتابع "فضلاً عن الضغط المستمر منذ انطلاق المباراة على حارس المرمى من قبل الحكم والفريق الخصم، لإجباره على تنفيذ الكرة بسرعة، دون منحه الحد الأدنى من الوقت القانوني المسموح به لحارس المرمى".

وطالب النادي الاتحاد العراقي لكرة القدم بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف في ما جرى من أخطاء تحكيمية وسلوكيات ميدانية خلال المباراة.

2. إعلان العقوبات بحق الحكم علناً ونشر اسمه على الصفحات الرسمية للاتحاد ودوري نجوم العراق، أسوة بما يُتخذ بحق اللاعبين والأندية، لأن الحكام جزء من المنظومة ويجب أن يكونوا تحت المساءلة العلنية عند وجود مخالفات.

3. إعادة تقييم عمل لجنة الحكام التي باتت محل جدل وشك في الشارع الرياضي، خاصة في ظل تكرار الأخطاء المؤثرة في المباريات الحاسمة سواء المتعلقة بالهبوط أو التتويج.

كما جدد نادي ديالى تمسكه بـ"حقوق جماهيره ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، واحتفاظه الكامل في اللجوء إلى الوسائل المشروعة كافة لتوثيق ما جرى، ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وصوناً لمبدأ العدالة والنزاهة في الرياضة العراقية"، على حد تعبيره.