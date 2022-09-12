نادي دهوك يطمئن جمهوره: سننجز متطلبات "التراخيص" للبقاء في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم الاثنين، عن وجود مشاكل مالية قد تحرم فريقها الكروي من الحصول على رخصة المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال مدير التراخيص، عضو المكتب الإعلامي للنادي، هافال بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي دهوك لم يكمل معايير التراخيص الاسيوية وهناك مشاكل مالية وديون بذمته تصل الى ملياري دينار عراقي".

واوضح ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم وقبل انطلاق مباريات (البلاي اوف) منح الفرق الثلاثة المتنافسة وهي الناصرية وامانة بغداد ودهوك، فرصة لترتيب الأوراق واستثناها من المدة المحددة لانجاز التراخيص والتي حددت نهايتها يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك بسبب عدم معرفة هوية الفريق المتأهل للدوري الممتاز رغم اقتراب موعد غلق باب التراخيص".

وتابع بريفكاني "مدة التمديد الاضافية الممنوحة من قبل الاتحاد تتراوح ما بين 15 الى 30 يوماً وسنسعى لانجاز كل متطلبات التراخيص في هذه المدة، ولهذا نود ان نطمئن الوسط الرياضي بأن فريق دهوك غير مشمول بالمدة المقررة التي حددها الاتحاد للفرق الممتازة لانجاز معايير التراخيص".

وبشأن الديون الضخمة المترتبة على النادي والتي لابد من حسمها خلال مدة التمديد الاضافية الممنوحة، بين بريفكاني أن "إدارة النادي تبنت حلاً لهذه الازمة وقامت بمفاتحة حكومة اقليم كوردستان وشخصيات مهمة والكل متعاون معنا من اجل تسديد الديون وبالتالي يكون النادي قد انهى كل متطلبات التراخيص كالبنى التحتية والديون وغيرها من الامور الاخرى التي تخص التراخيص".

واشار الى ان "ادارة النادي انجزت نسبة جيدة من متطلبات التراخيص ولم يتبقى سوى امور لابد من اكمالها ليكون النادي جاهزاً للموسم المقبل".

وتأهل فريق دهوك الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على امانة بغداد في لقاء الحسم 2-0.