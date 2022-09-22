نادي دهوك يطمئن جمهوره: سنبقى في الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ طمأنت إدارة نادي دهوك الرياضي جمهورها، يوم الخميس، ببقاء فريقها في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد تعهد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتسديد الديون المترتبة بذمة النادي.

وقال سكرتير نادي دهوك، جاسم حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "على النادي دفع ديون تبلغ مليار دينار عراقي مستحقة لأحد عشر لاعباً ومدرباً كان النادي قد ابرم معهم عقودا خلال مشاركة الفريق بالدوري الممتاز قبل ست سنوات".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد ابلغ ادارة النادي بتسديد الديون خلال عشرة ايام حتى يتسنى لنا المشاركة في الدوري الممتاز".

واوضح حاجي ان "رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ دهوك علي تتر، وعدا ادارة النادي بدعم الفريق بعد العودة الى الدوري العراقي الممتاز".

يذكر ان فريق دهوك لكرة القدم لعب مباراتيّ "بلي اوف" الاولى فاز فيها على فريق الناصرية بضربات الترجيح، وفي الثانية فاز على امانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل بذلك الى الدوري العراقي الممتاز بعد غياب دام ست سنوات.