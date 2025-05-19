نادي دهوك يطعن بعقوبة مدربه: بركان مكبوت انفجر في صدره

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم الاثنين، أنها ستستأنف قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي الخاص بمعاقبة مدرب فريقه، مبينة أن ما حدث هو تراكم مجموعة من القرارات الخاطئة التي اتخذها الحكام ضد مدربنا، حسب وصفها.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي دهوك تحترم جميع قرارات الاتحاد العراقي لكرة القدم وجميع لجانه، إلا أن ما حدث في مباراتنا أمام نادي الطلبة على ملعبنا لم يكن متوقعًا من أي أحد، ولم يكن نتيجة لمباراة واحدة فقط، بل كان نتيجة تراكم مجموعة من القرارات الخاطئة التي اتخذها الحكام ضد مدربنا، مما أدى إلى انفجار البركان المكبوت في صدره، ووقوع ما لم يكن في الحسبان".

وتابع: "نحن نشعر بالألم والأسى تجاه الكابتن مسعود ميرال وندافع عنه، لكننا في الوقت ذاته لا نبرر الأخطاء، فالأخطاء لا تُعالَج بأخطاء".

ولفت إلى أن الإدارة "سوف تستأنف هذا القرار أمام لجنة الاستئناف يوم غد، لأننا نرى أن العقوبة شديدة جدًا وقاسية بحق مدربنا. وبعد مباراتنا القادمة أمام نادي الشرطة، سنعقد اجتماعًا لاتخاذ القرار المناسب، لكن حتى ذلك الحين سيواصل الكابتن مسعود ميرال الإشراف على الفريق، وستتابع إدارة نادي دهوك القضية عن كثب".

وكانت لجنةُ الانضباط، التابعة للاتحاد العراقيّ لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق من اليوم الاثنين، معاقبة مدرب نادي دهوك بالحرمان والغرامة، وذلك على خلفية اعتراضه على قرارات الحكم خلال مباراة الفريق أمام الطلبة، بطريقة مستهجنة ورفض الخروج من الملعب.

جاء ذلك، بعد مناقشة تقرير أحداث مباراة ناديي دهوك والطلبة التي جرت على أديم ملعبِ دهوك يوم 14-5-2025، وانتهت بفوز صاحب الأرض نادي دهوك (1-0) لحساب الجولة (33) ضمن دوري نجوم العراق .