نادي دهوك يشكو "تمرد" كوركيس: امهلناه 5 ايام والقانون بيننا

‏شفق نيوز/ اتهم نادي دهوك الرياضي، يوم الأربعاء، اللاعب بيتر كوركيس بـ"التمرد"، بعد امتناعه عن التواجد في صفوف الفريق، فيما قرر منحه مهلة لمدة 5 أيام للتراجع عن موقفه.

وقال أمين سر النادي ‏جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز: "حاولنا معه كثيرا لثنيه وإقناعه بالتراجع عن قرار تمرده، وتركه الفريق لكن دون جدوى"، مبينا انه "تم منحه مهلة خمسة أيام عسى أن يتراجع وينهي تمرده ويلتحق بصفوف الفريق، ولا سيما ان دهوك يستعد لثلاث مباريات مصيرية مقبلة".

وأضاف، ان "ادارة النادي سددت كل مستحقاته ولم تقصر مع اللاعب بشيء، إلا أنه ابلغنا بانه لايستطيع الاستمرار لعدم رغبته باللعب مع دهوك"، موضحا ان "الجميع حاول معه لثنيه عن قراره لكن دون جدوى".

ولفت الى ان "الادارة تلزم اللاعب بعقد يمتد لغاية الأول من شهر تموز من العام 2026 وفي حال انقضت مدة الأيام الخمسة ولم يعد للفريق فسنلجأ للطرق القانونية لحل الاشكال"، مشيرا إلى أن "النادي يرغب باستمرار كوركيس مع الفريق وينتظر عودته كونه لاعبا مهما ويمتلك امكانيات جيدة، وعليه أن يعدل عن قراره كونه مرتبط بعقد احترافي مع دهوك لموسمين وعليه احترام ذلك وألّا يدفع الادارة لاتخاذ اجراءات قانونية".

ومن المقرر ان يواجه دهوك مضيفه فريق الكرمة في الجولة الـ 36 يوم السبت المقبل، ويحتل دهوك المركز السادس بعد انتهاء الجولة الـ 35 برصيد 54 نقطة.