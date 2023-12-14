نادي دهوك يرفض استقالة سليمان: سيقود الفريق أمام النفط

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي دهوك، يوم الخميس، عن تمسكها بمدرب فريقها الكروي سليمان رمضان ورفضها استقالته.

وقال المنسق الاعلامي للنادي هافال البريفكاني لوكالة شفق نيوز، ان ادارة النادي قررت في اجتماعها رفض استقالة المدرب سليمان رمضان التي قدمها بسبب النتائج السلبية الاخيرة للفريق.

واضاف، ان الادارة وعدت بتنفيذ جميع مستلزمات النجاح للمدرب منها صرف مبالغ مستحقات اللاعبين المتاخرة.

واشار الى ان سليمان وافق على العودة وعدل عن استقالته ليستمر بقيادة الفريق خلال منافسات دوري نجوم العراق .

واوضح، ان مدرب كرة دهوك سليمان رمضان سيقود الفريق خلال مباراته المقبلة امام نادي النفط، نافيا اصرار المدرب سليمان على الاستقالة كما ورد في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل .

ويحتل نادي دهوك المركز التاسع برصيد 11 نقطة بعد انتهاء الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم العراق .

يذكر أن استقالة رمضان جاءت بعد خسارة دهوك القاسية أمام الطلبة في الجولة الثامنة بنتيجة 3-1، وقد عزا سليمان النتائج السلبية للضائقة المالية التي يمر بها الفريق وعدم استلام المستحقات المالية لأكثر من ثلاثة أشهر .