نادي دهوك في ورطة .. "آمال وطموحات العراقيين معلقة باتحاد الكرة"

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي دهوك، يوم الثلاثاء، أنها باتت بموقف حرج بعد رفض الاتحاد العراقي لكرة القدم طلبها بتأجيل مباراة فريقها الكروي ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وأنها بعثت بكتابٍ ثانٍ تؤكد فيه طلبها للتأجيل.

وقال جاسم محمد حاجي امين سر نادي دهوك لوكالة شفق نيوز، "لقد قدمنا طلباً رسمياً مرتين من اجل تأجيل مباراتنا المقبلة في الجولة الـ 26 امام الزوراء"، مبينا ان "الاتحاد رفض الطلب في المرة الاولى، بينما ننتظر الرد بشأن الطلب الثاني على امل ان تتم فيه الاستجابة، ولا سيما أن طلبنا جاء من أجل المصلحة الوطنية وليس لأجل دهوك فقط".

واوضح ان "فريق دهوك على بعد خطوات لتحقيق أول انجاز تاريخي للعراق، وهو خطف بطولة كاس الخليج للاندية والذي لم يتبق سوى أيام قليلة لخوض مباراتها الأولى"، مردفا القول أن "الجهاز الفني طلب من الادارة تأجيل اللقاء لتهيئة اللاعبين، والتركيز في اعدادهم الخاص لخوض اللقاء المهم أمام القادسية الكويتي".

كما واشار حاجي امين الى ان "المهمة المقبلة ليست بالسهلة، وانها تخص العراق وعلى اتحاد الكرة ان يكون متعاوناً معنا لتحقيق الهدف الذي نسعى اليه لإسعاد العراقيين"، ولاسيما اننا نشارك باسم العراق، ونحمل معنا امال واماني وطموحات الجماهير العراقية".

وتابع ان "الادارة تأمل أن يكون قرار التأجيل في رد الاتحاد على طلبنا الثاني من أجل البدء بالاستعدادات اللقاء الأول أمام نادي القادسية الكويتي في نهائي كأس الخليج للأندية يوم 8 من شهر نيسان الجاري، بينما ستكون المواجهة الثانية لحسم البطولة على أرض دهوك يوم 15 من الشهر نفسه ايضاً".

يذكر ان الاتحاد حدد يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من نيسان/ابريل 2025 موعدا لخوض فريق دهوك مواجهته المقبلة امام الزوراء في العاصمة بغداد ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.