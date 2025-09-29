نادي دهوك الرياضي يقاضي صحفياً وناشطاً بسبب "منشور مسيء"

شفق نيوز- دهوك

تقدمت إدارة نادي دهوك لكرة القدم، يوم الاثنين، شكوى رسمية بحق ناشط وصحفي وصف النادي بعبارات مسيئة.

وقال محامي النادي زنار زبير، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تقدمت بشكوى أمام محكمة دهوك ضد الشخص الذي وصف نادي دهوك بعبارات مسيئة، بعد هزيمة الفريق امام نادي كرخ بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين في المباراة التي جرت على ملعب نادي دهوك ضمن منافسات دوري نجوم العراق".

وأضاف أن "المنشور يمس سمعة النادي وجماهيره، وأن الإدارة لم تتردد في الدفاع عن الفريق ومشجعيه"، مبينا أن "المحكمة أكملت اجراءاتها وستستكمل التحقيقات والاراء القانونية التي ستصدر بحق الشخص المذكور، وفقا للمادة الثانية من قانون سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".