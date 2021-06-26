نادي دبا الحصن الإماراتي يتعاقد مع العراقي علي طالب لقيادة كرة صالات النادي

شفق نيوز/ تعاقد مدرب منتخب شباب العراق لكرة الصالات سابقا الكابتن علي طالب مع ادارة دبا الحصن الإماراتي لقيادة فريقها لكرة الصالات.

وقال طالب لوكالة شفق نيوز؛ انه تعاقد مع ادارة دبا الحصن لموسم واحد، مشيرا الى انه وقع رسمياً اليوم مع ادارة النادي.

وبين أنه تسلم مهمة تدريب نادي دبا الحصن الإماراتي وهو احد الاندية التي تتواجد دائما في المربع الذهبي في الدوري الإماراتي.

ولفت الى أنه يسعى من اجل اثبات جدارته في منافسات دوري كرة الصالات الإماراتي وتحقيق نتائج جيدة للفريق بالموسم المقبل .

وكان منتخب شباب العراق تحت قيادة المدرب علي طالب حقق وصافة بطولة آسيا للشباب لكرة الصالات تحت 20 عام 2017 التي اختتمت في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية امام نظيره الإيراني بهدفين دون رد، والمركز الخامس في أولمبياد الأرجنتين 2018.