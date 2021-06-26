سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نادي دبا الحصن الإماراتي يتعاقد مع العراقي علي طالب لقيادة كرة صالات النادي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-26T18:28:04+0000
نادي دبا الحصن الإماراتي يتعاقد مع العراقي علي طالب لقيادة كرة صالات النادي

شفق نيوز/ تعاقد مدرب منتخب شباب العراق لكرة الصالات سابقا الكابتن علي طالب مع ادارة دبا الحصن الإماراتي لقيادة فريقها لكرة الصالات.

وقال طالب لوكالة شفق نيوز؛ انه تعاقد مع ادارة دبا الحصن لموسم واحد، مشيرا الى انه وقع رسمياً اليوم مع ادارة النادي.

وبين أنه تسلم مهمة تدريب نادي دبا الحصن الإماراتي وهو احد الاندية التي تتواجد دائما في المربع الذهبي في الدوري الإماراتي.

ولفت الى أنه يسعى من اجل اثبات جدارته في منافسات دوري كرة الصالات الإماراتي وتحقيق نتائج جيدة للفريق بالموسم المقبل .

وكان منتخب شباب العراق تحت قيادة المدرب علي طالب حقق وصافة بطولة آسيا للشباب لكرة الصالات تحت 20 عام 2017 التي اختتمت في العاصمة التايلاندية بانكوك وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية امام نظيره الإيراني بهدفين دون رد، والمركز الخامس في أولمبياد الأرجنتين 2018.

related

تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

Date: 2019-07-09 19:10:40
تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

Date: 2021-05-25 13:17:17
العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

صالات شهربان تهزم اوروك السماوي بخماسية

Date: 2021-01-09 18:08:03
صالات شهربان تهزم اوروك السماوي بخماسية

القوة الجوية يتوج بطلا لدوري صالات النساء الممتاز

Date: 2021-04-12 10:35:29
القوة الجوية يتوج بطلا لدوري صالات النساء الممتاز

اتحاد الكرة الكوردستاني يصدر جملة قرارات وتوصيات جديدة

Date: 2019-10-14 19:13:17
اتحاد الكرة الكوردستاني يصدر جملة قرارات وتوصيات جديدة

السليمانية تضيف بطولة دوري خماسي كرة الصالات للشباب

Date: 2021-06-03 15:30:41
السليمانية تضيف بطولة دوري خماسي كرة الصالات للشباب

نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

Date: 2021-01-11 10:31:29
نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

العراق يشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات

Date: 2021-04-13 08:35:04
العراق يشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات