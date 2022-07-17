نادي خانقين ينفي مشاركته ببطولة مونديال كوردستان ويواصل تعليق مشاركاته

شفق نيوز/ اكدت إدارة نادي خانقين الرياضي، يوم الأحد، استمرار تعليق نشاطات النادي الكروية احتجاجا على احداث مباراته مع نادي جوار قورنه والتي شابتها خروقات إدارية وامنية تسببت بانسحاب النادي من المباراة نافيا مشاركته في بطولة مونديال منتخبات كوردستان.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدورة غير تابعة لاتحاد كرة القدم في كوردستان وليست لها علاقة بخسارة النادي الموسم الماضي"، موضحا أن "هذه بطولة رياضة وليست منافسة سياسية حتى تجبرو الفرق المشاركة على الانسحاب".

واكد شيرزاد عدم مشاركة نادي خانقين في بطولة مونديال منتخبات كوردستان"، لافتا الى ان "الفريق المشارك هو منتخب خانقين وبفريق شعبي من حي بختياري ومن المحتمل انسحابه تضامنا مع موقف النادي ومصلحة نادي خانقين وما تعرض له من غبن وخروقات صادرت حقوقه بالتأهل للدوري الممتاز".

وطالب رئيس النادي بـ"إصدار قرار عادل من اتحاد كرة القدم في كوردستان واتحاد الكرة العراقي لانصافنا ومنحنا حق اللعب بالدوري الكروي الممتاز".

يشار إلى أن دورة مونديال منتخبات كوردستان عبارة عن بطولة منظمة من قبل قناة NRT وتصل جوائز المركز الأول الى 10 الاف دولار وخاض نادي خانقين خاض في آذار الماضي مباراة مصيرية للتأهل الى الدوري الكوردستاني الممتاز في ناحية جوار قورنه التابعة لادارة رابيرين – قضاء رانية والتابع لمحافظة السليمانية وانسحب من المباراة واعتبر خاسراً.

وقررت إدارة نادي خانقين تعليق نشاطاتها ضمن الاتحاد الكروي الكوردستاني لعدم انصاف النادي وتنفيذ مطالبه المشروعة بإعادة جزء من مباراته التأهيلية الحاسمة للدوري الممتاز مع فريق (جوار قورنه) التي جرت في اذار الماضي بظروف واجواء بعيدة عن كرة القدم والتنافس المشروع وما تعرض له نادي خانقين من مضايقات واعتداءات مرفوضة".

وبين النادي أن "الاتحاد الكوردستاني للعبة قرر استكمال آخر 10 دقائق من المباراة مع نادي جوار قورنه في ملعب محايد في أربيل ورفضنا ذلك وزاد وقت الإعادة الى ربع ساعة ورفضنا، وطالبنا بإعادة الشوط الثاني من المباراة أو آخر نصف ساعة منه ".

وتابع " كنا نحتاج للتعادل أي لنقطة واحدة في مباراتنا المصيرية مع جوار قورنه للتأهل بعد صدارتنا دوري الدرجة الأولى إلا أن ظروف المباراة التنظيمية والأمنية حرمتنا من التأهل واجبرتنا على الانسحاب حفاظا على سلامة اللاعبين".

وقدم نادي خانقين تظلماً رسمياً لوزير الرياضة والشباب في إقليم كوردستان لاستحصال حقوقه وانصافه".