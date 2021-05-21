نادي خانقين الرياضي.. منجم المواهب والإنجازات يعاني الإهمال وغياب الدعم

شفق نيوز/ شكا نادي خانقين الرياضي من الاهمال وانعدام الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، على الرغم من عراقته التاريخية ومكانته الرياضية في ديالى وعموم المحافل الرياضية في المحافظات.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز؛ إن "نادينا كان ولازال منجم للمواهب الرياضية التي رفدت ديالى والمنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين، وحققنا نتائج وإنجازات رياضية حافلة على مر السنوات الماضية منتقدا غياب الدعم والإهمال من قبل وزارة الشباب والرياضة والجهات المسؤولة في خانقين".

وأضاف انه "بالرغم من تأسيس النادي منذ عدة عقود، إلا أننا لا نملك ملعب كرة قدم نظامي مؤهل لاحتضان المنافسات الكروي والملعب متقادم منذ عام 1975 وحتى الآن".

واستدرك أنه "على الرغم من الإهمال وانعدام الدعم كان لنا الحضور البارز في المسابقات والمحافل الرياضية في العراق وفي مختلف الألعاب، وابرزها الساحة والميدان والسلة والقدم واليد الكيوكوشنكاي وغيرها ولكلا الجنسين ويعد فريق اليد من الأرقام الصعبة في الدوريات العراقي ودوري كوردستان الا ان الدعم غائب ومعدوم".

وأشار شيرزاد الى النتائج المتميزة التي حققها في بطولات العاب القوى في بغداد وتحقيق نتائج اولى متقدمة على المحافظات خلال الربع الأول من العام الحالي الا ان النادي لم يلق الدعم الذي يليق بمكانته وانجازاته وعراقته.

واكد شيرزاد ان النادي كان يتلقى دعما ماديا من حكومة كوردستان خلال الاعوام الماضية الا ان الازمة المالية في الاقليم والظروف الاقتصادية الراهنة تسببت بانقطاع الدعم واقتصاره على منح شهرية بسيطة لوزارة الشباب والرياضة العراقية.

ولفت رئيس نادي خانقين الى اهمال الجهات الحكومية المعنية في خانقين ومن قبل الاهالي، وان الدعم رمزي وخجول لا يلبي أي شيء يذكر داعيا الى تكاتف الجهود الحكومية بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة لانصاف ودعم نادي خانقين الذي يحوي مواهب رياضية واعدة تمثل مستقبل الفرق العراقية وبجميع الالعاب.