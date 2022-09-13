نادي بغداد يطالب التراخيص بتطبيق "العدالة والحيادية" على جميع الاندية

شفق نيوز/ طالبت إدارة نادي بغداد الرياضي، يوم الثلاثاء، لجنة التراخيص بتطبيق مبدأ "العدالة والحيادية" على جميع الأندية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز.

وقالت ادارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من منطلق المسؤولية والمصلحة العامة كانت ادارة نادي بغداد من أشد الداعمين لتطبيق دوري التراخيص خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير للأندية لأنه يعد من الخطوات الجيدة لاتحاد الكرة خصوصًا أنه من المساندين لأية خطوة اصلاحية في المنظومة الكروية".

وأضافت، "من هذا المنطلق تطالب ادارة النادي لجنة التراخيص بأشخاصها كافة بتطبيق مبدأ العدالة والحيادية في ملف التراخيص على جميع الاندية المشاركة في الدوري الممتاز وان تلتزم بمعايير الاتحاد الاسيوي التي حددها في هذا الملف المهم والمفصلي لكرة القدم العراقية، لذا ان ادارة النادي تراقب بشكل دقيق وفي حال شعورها هناك تهاون او تسهيلات غير قانونية بشأن ترخيص اي نادي معين سيتم سلك جميع الطرق القانونية خلال المستقبل القريب".

وأعلنت إدارة النادي، "إكمال جميع متطلبات التراخيص قبل الفترة التي حددها الاتحاد الآسيوي".

وكانت امانة بغداد ودعت الدوري الممتاز إثر خسارته في مباراة البلاي اوف امام دهوك 0-2.