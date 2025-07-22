نادي برشلونة يعزي العراق بفاجعة الكوت

شفق نيوز- مدريد

قدم نادي برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، تعازيه لأهالي ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة الكوت مركز محافظة واسط والشعب العراقي أجمع على هذا الحادث الأليم.

وذكرت رابطة "البلوغرانا" في بغداد عبر منشور على صفحتها في فيسبوك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "تلقّت رسالة تعزية من نادي برشلونة الإسباني عبّر فيها عن بالغ أسفه وحزنه تجاه الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة الكوت في العراق، مقدّماً خالص تعازيه إلى أهالي الضحايا والشعب العراقي أجمع".

من جانبها، قدمت إدارة الرابطة "بجزيل الشكر والامتنان إلى نادي برشلونة على هذه اللفتة الإنسانية وعلى تواصله المباشر مع جماهيره في العراق، مما يعكس عمق العلاقة التي تجمع النادي بجمهوره في مختلف أنحاء العالم".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.