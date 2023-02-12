نادي بدرة يتوج بطلا لفئة الشباب وامانة بغداد لفئة الناشئين ببطولة العراق لرفع الاثقال

شفق نيوز/ توّج فريق نادي بدرة للشباب لرفع الاثقال، يوم الاحد، ببطولة اندية العراق للشباب والناشئين التي اختتمت فعالياتها في العاصمة بغداد بمشاركة 22 نادياً رياضياً.

وتوج فريق بدرة للشباب بالمركز الاول برصيد 747 نقطة، وحل نادي امانة بغداد بالمركز الثاني برصيد 740 نقطة، بينما جاء نادي الكاظمية بالمركز الثالث برصيد 564 نقطة.

اما في فئة الناشئين فقد فاز نادي امانة بغداد بالمركز الاول برصيد 765 نقطة، وحصل نادي بدرة على مركز الوصيف برصيد 700 نقطة، بينما حل فريق الكاظمية بالمركز الثالث برصيد 564 نقطة.

وشهدت البطولة ولادة رقم عراقي وعربي لفئة الشباب اذ تمكن الرباع علي عمار يسر من خطف 185 كغم وهو انجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة رفع الاثقال في العراق.