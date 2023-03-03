نادي باريس "يدعم" حكيمي ويتجنب "إبداء رأيه" في قضية الاغتصاب الموجهة للاعب

شفق نيوز / أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، دعمه للاعبه أشرف حكيمي بعد توجيه المدعي العام الفرنسي في نانتير تهمة الاغتصاب للنجم المغربي، أشرف حكيمي،

وقال متحدث باسم النادي إن نادي باريس سان جرمان يقدّم دعمه للاعبه المغربي، وإنه يؤمن بالعدالة" مضيفًا أن "النادي لن يدلي بأي تعليق" بشأن المسألة.

وكان حكيمي حاضرا في تدريبات النادي، صباح الجمعة، وبدا مبتسمًا حين دخل أرض الملعب وفق وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد المدرب كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد نانت، يوم غد السبت، "لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج الرياضة".

وأضاف غالتييه، أن "الهدف هو أن يكون جاهزًا لمباراة بايرن ميونيخ" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء في ألمانيا (خسر سان جرمان صفر-1 ذهابًا)، متابعًا بالقول "سيتدرب غدًا، سيتدرب الأحد، وآمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحًا أمام بايرن ميونيخ".

ولم يشارك حكيمي في الفوز على المضيف مرسيليا 3-صفر في الدوري الأحد الماضي لإصابة في أعلى الفخذ.

وكان النادي الباريسي، رفض التعليق على تطورات القضية، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي "سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم".

ووُجهت، الجمعة، تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، وهو نجم المنتخب المغربي، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه العام الماضي.

"ابتزاز"

بينما أكدت فاني كولان محامية حكيمي، أن ما يحصل "محاولة ابتزاز".

واستجوب المدعون العامون النجم المغربي، الخميس، إثر الاتهامات التي وجهتها له امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة، ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقالت المحامية في بيان "لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريًا على تصريحاتها".

وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، يتبين من الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية أن حكيمي كان في هذه الحالة موضوع محاولة ابتزاز".

وأوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين إلى قاضي تحقيق.

واستمع المحققون إلى الشابة الأربعاء، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لفرانس برس "لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام.. موكلتي تحافظ على كل أقوالها، لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها".

لقاء على إنستغرام

وكانت الضحية توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، الأحد الماضي، للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

ووفقا لمصدر بالشرطة، قالت إنها تعرفت على حكيمي في يناير على تطبيق إنستغرام وذهبت إلى منزله، السبت، على متن سيارة أجرة طلبها اللاعب لاصطحابها.

وأضاف المصدر تبليغ الضحية أن حكيمي قبّلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها.. وتمكنت هي من دفعه بعيدا، وقالت إن صديقة تواصلت معها عبر رسالة نصية، جاءت لاصطحابها.

ووصل حكيمي (24 عاما) إلى سان جرمان في صيف 2021 قادمًا من إنتر الإيطالي وهو يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في العالم.

وشارك الاثنين في حفل جوائز "الأفضل" في باريس الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واختير ضمن أفضل تشكيلة لعام 2022 بعد ساعات من فتح التحقيق بحقه.

وُلد حكيمي في مدينة خيتافي، في الضاحية الجنوبية لمدريد، من مدبرة منزل وبائع متجول مغربيين يعيشان في إسبانيا منذ الثمانينيات.

هو متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

بدأ مسيرته الشابة في فريق كولونيا أوفيخيفي في خيتافي قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ريال مدريد قبل أن تتم ترقيته إلى الفريق الأول في 2017.

لعب موسمين معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني بين 2018 و2020 قبل أن ينتقل الى إنتر.

وكان حكيمي من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر الى إنجاز أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي المغامرة على يد صديقه العزيز زميله في سان جرمان كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بطل 2018.

لاعب كرة قدم مشهور آخر، البرازيلي داني ألفيش، مدافع برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي السابق، متهم بالاغتصاب من قبل شابة في إسبانيا. وهو رهن الاحتجاز منذ 20 يناير بالقرب من برشلونة.

كما اتُهم اللاعب الفرنسي بنجامان ميندي بارتكاب 6 جرائم اغتصاب واعتداء جنسي من قبل العدالة البريطانية وتمت تبرئته في مطلع العام. ومع ذلك، ستتم إعادة محاكمته بتهمتين.