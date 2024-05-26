نادي امانة بغداد يفرض غرامات مالية على لاعبيه بسبب "النتائج السيئة"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي امانة بغداد الرياضي، يوم الأحد، عن فرض عقوبات مالية على لاعبيّ فريقها الكروي بسبب النتائج السلبية بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وذكرت ادارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة الإدارية للنادي، اتخذت قراراً بفرض غرامة مالية بنسبة 50% من راتب هذا الشهر.

وأشار البيان إلى ان هذه الغرامة جاءت بعد أن قدم الفريق أداءً مخيباً للآمال، أمام نادي أربيل اليوم الاحد.

ولفت إلى أن إدارة النادي ستراجع نتائج الفريق في المباريات المقبلة ومن الممكن رفع العقوبة المالية في حال تحسن أداء الفريق وبقائه في الدوري.