سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نادي امانة بغداد يرخص رسمياً ومدافع جديد الى الطلبة 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-24T08:42:32+0000
نادي امانة بغداد يرخص رسمياً ومدافع جديد الى الطلبة 

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن منحها نادي امانة بغداد الرخصة الرسمية بعد إكمال متطلبات التراخيص .

وجاء منح الرخصة بعد إتمام نادي الأمانة الرياضي كافة فقرات التراخيص الآسيوية، ليصبح مرخصاً بشكل رسمي بعد تسديد كافة الديون وتجهيز ملعب ضمن المواصفات فضلا عن اكمال باقي الشروط .

أما الأندية التي لم تحصل على التراخيص حتى الآن فهي "القوة الجوية والديوانية والطلبة".

وعلى ذكر الأخير فقد تعاقدت إدارة النادي مع لاعب المنتخب العراقي علي فائز ليوقع على كشوفات الأنيق للموسم الكروي 2022-2023.

وسيمثل فائز فريق نادي الطلبة لموسم واحد بعد الاتفاق بين الجانبين بشكل رسمي، و سيلتحق بتدريبات الفريق الى جانب زملائه تحت إشراف المدرب ثائر احمد اليوم .

يذكر أن مدافع المنتخب الوطني العراقي علي فائز رفض عرضا من ناد تايلاندي لتمثيله الموسم المقبل لعدم قناعته .

وانتهت رحلة لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم علي فائز مع نادي القادسية الكويتي، الذي انتقل إليه عام 2021 قادماً من نادي الشرطة .

related

الدوري الممتاز.. الطلبة يحصد ثلاث نقاط جديدة على حساب امانة بغداد

Date: 2022-01-16 12:59:54
الدوري الممتاز.. الطلبة يحصد ثلاث نقاط جديدة على حساب امانة بغداد

أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

Date: 2021-11-01 08:27:31
أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

استقالة الهيئة الادارية لنادي الطلبة وتسمية هيئة مؤقتة

Date: 2021-03-11 17:42:37
استقالة الهيئة الادارية لنادي الطلبة وتسمية هيئة مؤقتة

تعادل الطلبة والميناء في ختام الجولة 18 من الدوري الممتاز

Date: 2022-01-12 15:15:56
تعادل الطلبة والميناء في ختام الجولة 18 من الدوري الممتاز

الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

Date: 2021-07-09 11:28:20
الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

الطلبة يفوز على الكهرباء في ختام الجولة 19

Date: 2021-02-14 19:32:50
الطلبة يفوز على الكهرباء في ختام الجولة 19

بيريرا البرازيلي يمنع الطلبة العراقي من التعاقد مع محترفين أجانب

Date: 2022-04-19 11:15:24
بيريرا البرازيلي يمنع الطلبة العراقي من التعاقد مع محترفين أجانب

عريبي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-07-14 18:24:46
عريبي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة العراقي