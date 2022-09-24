نادي امانة بغداد يرخص رسمياً ومدافع جديد الى الطلبة 

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن منحها نادي امانة بغداد الرخصة الرسمية بعد إكمال متطلبات التراخيص .

وجاء منح الرخصة بعد إتمام نادي الأمانة الرياضي كافة فقرات التراخيص الآسيوية، ليصبح مرخصاً بشكل رسمي بعد تسديد كافة الديون وتجهيز ملعب ضمن المواصفات فضلا عن اكمال باقي الشروط .

أما الأندية التي لم تحصل على التراخيص حتى الآن فهي "القوة الجوية والديوانية والطلبة".

وعلى ذكر الأخير فقد تعاقدت إدارة النادي مع لاعب المنتخب العراقي علي فائز ليوقع على كشوفات الأنيق للموسم الكروي 2022-2023.

وسيمثل فائز فريق نادي الطلبة لموسم واحد بعد الاتفاق بين الجانبين بشكل رسمي، و سيلتحق بتدريبات الفريق الى جانب زملائه تحت إشراف المدرب ثائر احمد اليوم .

يذكر أن مدافع المنتخب الوطني العراقي علي فائز رفض عرضا من ناد تايلاندي لتمثيله الموسم المقبل لعدم قناعته .

وانتهت رحلة لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم علي فائز مع نادي القادسية الكويتي، الذي انتقل إليه عام 2021 قادماً من نادي الشرطة .