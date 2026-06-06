نادي النفط يجدد الثقة بالمدرب عادل نعمة لموسم جديد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي النفط، يوم السبت، عن تجديد عقدها مع المدير الفني عادل نعمة لموسم إضافي، تأكيداً لثقتها الكبيرة بالعمل الذي قدمه مع الفريق خلال منافسات موسم 2025-2026، والذي شهد ظهوراً مميزاً للفريق على المستويين الفني والنتائج.

وجاء قرار التجديد بعد النجاح الذي حققه نعمة في قيادة الفريق، حيث تمكن من بناء مجموعة متجانسة قدمت مستويات لافتة طوال الموسم، الأمر الذي انعكس ايجاباً على أداء الفريق ومكانته في المنافسات المحلية، ليحظى بإشادة الإدارة.

بدوره، قال المدرب عادل نعمة، لوكالة شفق نيوز إن "قرار إدارة النادي باستمراري جاء ضمن رؤية فنية تهدف إلى المحافظة على الاستقرار ومواصلة البناء للموسم المقبل، سعياً لتحقيق نتائج أفضل والمنافسة بقوة على مختلف الاستحقاقات".

وأضاف أن "الإدارة منحتني صلاحيات واسعة في ما يتعلق باختيار وتدعيم قائمة الفريق للموسم القادم، بما يشمل تحديد احتياجات الفريق الفنية واختيار اللاعبين القادرين على تنفيذ رؤيته وتحقيق أهداف النادي".

واحتل فريق النفط الموسم الأخير من دوري نجوم العراق، بقيادة عادل نعمة، المركز 11 برصيد 48 نقطة.